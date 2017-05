Sau khi đánh chết vợ, người chồng đã cắt nhỏ thi thể, vùi dưới hầm cầu gần 5 năm sau mới ra đầu thú

Ngày 12-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì cùng Công an huyện Đất Đỏ, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Trung Hoàng (SN 1979; ngụ thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ). Hoàng là nghi can giết vợ là chị Phan Thị Thuận (SN 1982) rồi vứt thi thể xuống hầm cầu của gia đình vào khoảng 5 năm trước.

Nghi can Nguyễn Trung Hoàng tại cơ quan điều tra

Lực lượng chức năng khai quật hầm cầu trong nhà Hoàng và phát hiện một bộ xương người đã phân hủy hoàn toàn; xương sọ bị vỡ, có vết chém; xương cánh tay trái có vết chém nhưng không đứt lìa. Ngoài bộ xương, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 con dao Thái Lan, 1 liềm sắt...

Gia đình chị Thuận cho biết thời điểm cuối cùng liên lạc được với nạn nhân là khoảng đầu tháng 7 (âm lịch) năm 2012. Trong thời gian dài không thấy chị Thuận, gia đình có hỏi thì Hoàng trả lời vợ bỏ đi theo người khác. Nghi ngờ về sự việc, gia đình đã nhiều lần làm đơn gửi công an và cũng tới nhà để tìm nhưng không phát hiện điều gì. Do không đủ cơ sở, công an cũng không khởi tố vụ án để điều tra.

Theo những người hàng xóm, căn nhà của Hoàng do vợ chồng tự tay xây. "Ban ngày, vợ chồng Hoàng đi phụ hồ, tối về thì xây nhà chứ không thuê thợ. Sau này, khi nghe nói chị Thuận bỏ đi thì Hoàng cũng chẳng thèm xây hoàn tất" - một người hàng xóm kể. Nhiều người nhận xét Hoàng là người hiền lành, ít nói. Từ khi tung tin vợ bỏ đi, Hoàng sống với con và dành nhiều thời gian đi chùa làm công quả. Cũng ít khi thấy Hoàng nhắc đến vợ, không giao du với hàng xóm.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai do thấy vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên vợ chồng thường xảy ra xích mích. Tối 20-8-2012, chị Thuận về nhà thì xảy ra cãi nhau. Chị Thuận dùng ly thủy tinh ném và dùng cây tràm (dài khoảng hơn 1 m) đánh Hoàng. Khi Hoàng chạy vào nhà vệ sinh thì chị Thuận vẫn đánh nên bực tức giằng lại cây tràm và đánh trúng gáy khiến vợ ngã xuống đất. Khi biết vợ đã chết, Hoàng dùng liềm cắt thi thể ra thành từng khúc và ném xuống hầm cầu.

Để tránh bị phát hiện, Hoàng không về dự đám giỗ bên ngoại và nói rằng vợ đã bỏ đi cùng người khác. "Lúc đó, tôi không cố ý, thấy vợ có tình cảm với người khác nên mới cãi nhau rồi xảy ra vụ việc. Khi vợ chết, thương con còn nhỏ nên tôi mới thủ tiêu thi thể, giờ nghĩ lại rất hối hận" - Hoàng kể. Về lý do gần 5 năm sau mới ra đầu thú, Hoàng cho biết vì khi vợ chết, con còn nhỏ nên muốn ở lại chăm sóc chờ con lớn. Hoàng bật khóc khi nhắc đến con và mong được hưởng khoan hồng để sớm được trở về với con.

Bài và ảnh: Ngọc Giang