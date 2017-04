Tối ngày 27/4, thông tin từ chính quyền xã Tam Quang, huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng trong cuộc nhậu, khiến một người tử vong.

Ảnh minh họa.

Theo những thông tin ban đầu, vào khoảng 5h ngày 27/4, ông Vi Văn P. (SN 1969, trú bản Tân Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương) vào nhà bạn gái của ông Vi Văn Nuôi (SN 1972, trú tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông) chơi. Phát hiện ra sự việc, giữa Nuôi và ông P. đã xảy ra to tiếng với nhau.

Đến khoảng 10h ngày cùng ngày, Nuôi đến nhà ông P. để uống rượu. Trong cuộc nhậu, giữa ông P. và Nuôi tiếp tục xảy ra cãi vã và thách thức lẫn nhau.

Nuôi đã chạy về nhà lấy một con dao rồi sang đâm một nhát vào sườn ông P. khiến người này tử vong. Sau khi gây án, Nuôi chạy sang một nhà hàng xóm, đóng cửa cố thủ.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Tam Quang phối hợp với Công an huyện Tương Dương và các trinh sát Đồn Biên phòng Tam Quang (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An) đã kịp thời có mặt, phong tỏa hiện trường, vây bắt đối tượng.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ vận động, thuyết phục, lực lượng chức năng đã khống chế, tước vũ khí và bắt giữ đối tượng Vi Văn Nuôi.

Hiện, vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Việt Hòa