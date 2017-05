Nghĩ thợ xây nhà không theo bản vẽ, Nghĩa đã đuổi ông Hùng và dùng dao đâm chết đối phương.

Chủ nhà lãnh án 13 năm tù vì thợ xây không đúng thiết kế



Thông tin trên Zing cho hay, hôm nay (17/5), Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Trần Đại Nghĩa (49 tuổi, ở thị xã Thái Hòa, Nghệ An) với tội danh giết người

Theo cáo buộc của VKSND tỉnh Nghệ An, trước đó vào chiều 21/12/2016, Trần Đại Nghĩa đi kiểm tra nhà mình đang thi công tại phường Hòa Hiếu. Thấy thợ xây không đúng như thiết kế ban đầu, quá sơ sài so với bản vẽ nên chủ nhà to tiếng quát tháo, đuổi thợ xây là ông Trương Công Hùng (68 tuổi, ở cùng địa phương) ra khỏi nhà, sau đó hai bên xảy ra cãi cự, xô xát. Không làm chủ được hành vi, Trần Đại Nghĩa đã dùng dao đâm gục ông Hùng tại chỗ.

Ngay sau đó, nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vết đâm quá sâu đã không giữ được tính mạng. Sau khi gây án Nghĩa đã lên công an trình báo sự việc, theo Dân trí.

Tại phiên tòa xét xử chiều nay, Nghĩa thừa nhận mọi hành vi của mình do không kiềm chế được bản thân đã để xảy ra chuyện đau lòng trên. Sau khi ông Hùng mất, phía gia đình Nghĩa đã đền bù cho gia đình ông Hùng 150 triệu đồng.

Trước đây, Nghĩa từng lãnh 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản vào năm 1991, năm 2007 lãnh 12 tháng tù treo về tội đánh bạc.

Xét thấy bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trần Đại Nghĩa 13 năm tù.

Thạch Thảo (Tổng hợp)