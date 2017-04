Chiều 2-4, đại diện lãnh đạo xã Quảng Đại, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan công an đã bắt giữ một số đối tượng liên quan vụ giết người. Trước đó, một số thanh niên ở xã Quảng Hùng, thị xã Sầm Sơn xảy ra mâu thuẫn, xung đột.

Anh Lê Văn Hưng (30 tuổi), ở xã Quảng Hùng, sang nhà dì ruột là bà Đới Thị Hinh ở xã Quảng Đại lẩn tránh. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 1-4, khi anh Hưng đang ăn cơm với gia đình thì bất ngờ hai kẻ lạ mặt xông vào. Một tên khống chế anh Hưng, tên còn lại dùng dao đâm, chém nhiều nhát khiến anh Hưng gục tại chỗ; rồi cả hai tên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Dù được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Hưng đã chết. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc

Ngày 2-4, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ một xe ô-tô chở khách vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo điều tra ban đầu, ngày 30-3, Trạm Cảnh sát giao thông quốc lộ 13 Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Thuận An phát hiện ô-tô khách do lái xe Đỗ Văn Hùng (SN 1970) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Thuận Giao (thị xã Thuận An) theo hướng từ Bình Dương về TP Hồ Chí Minh, có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe. Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong xe chở 921 khúc gỗ xẻ các loại với tổng khối lượng hơn 1,5 m3 nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lái xe khai nhận, số gỗ này chở thuê từ tỉnh Đác Nông xuống TP Hồ Chí Minh cho một người không rõ lai lịch.

Tội phạm ma túy

Ngày 2-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sau một thời gian theo dõi, lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa bắt quả tang Lê Hữu Tuyên, SN 1969, ở phường Tân Long, TP Thái Nguyên đang vận chuyển trái phép chất ma túy trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc khu phố 7, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Khám xét ô-tô BKS 29D-071.20 của đối tượng, lực lượng công an phát lộ, thu giữ hai túi ni-lông chứa ma túy đá, có tổng trọng lượng 2 kg, cất giấu trong hộp phụ xe bên dưới cần số cùng nhiều tang vật liên quan việc buôn bán ma túy. Tuyên khai đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ra tù, Tuyên tiếp tục câu kết với một số đối tượng buôn bán ma túy ở Thanh Hóa, thường vận chuyển ma túy đá từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Lừa đảo hơn 1 tỷ đồng

Ngày 2-4, Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt hơn một tỷ đồng. Theo đó, bà N.T.T (SN 1950), tạm trú quận 7, trình báo, đầu tháng 3-2017, thông qua mạng Facebook có quen biết với một người nước ngoài (chưa rõ lai lịch) và đối tượng này hứa gửi kiện hàng (bên trong có 100.000 USD) để giúp đỡ bà T. Ngày 19-3, bà T nhận được điện thoại của một phụ nữ (tự xưng là nhân viên an ninh hải quan) yêu cầu bà T gửi tiền vào ba số tài khoản tại các Ngân hàng ACB, Sacombank, BIDV trên địa bàn quận 7 để làm thủ tục nhận kiện hàng. Bà T đã chuyển tiền sáu lần vào các tài khoản trên với số tiền 1,02 tỷ đồng, nhưng sau đó không liên lạc được với phụ nữ trên nên phát hiện bị lừa.

Vận chuyển tôm giống chưa qua kiểm dịch

TTXVN - Sáng 2-4, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra đột xuất, phát hiện sáu xe tải vận chuyển khoảng hơn sáu triệu con tôm giống chưa qua kiểm dịch. Số tôm này được đưa từ các tỉnh miền trung vào tiêu thụ tại Bạc Liêu và Cà Mau.

Đoàn kiểm tra đã đưa các xe về trạm để kiểm dịch bắt buộc, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định của pháp luật.