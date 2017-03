Sau khi trốn khỏi Đắk Nông, Hiếu giao du với nhiều đối tượng giang hồ có tiền án, tiền sự ở các tỉnh/thành.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) ngày 5-3 đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (30 tuổi, ngụ thôn Tân Bình, xã Đắk R'Moan, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) cho Công an tỉnh Đắk Nông để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Bị can Nguyễn Trung Hiếu. Ảnh: CTV

Trước đó, Đội Cảnh sát truy nã Công an TP Biên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ Hiếu đang lẩn trốn trên địa bàn xã Hóa An, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Hiếu có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra vào cuối năm 2014.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9 giờ ngày 6-9-2014, chỉ vì một xích mích nhỏ, Hiếu đã dùng dao chém ông Đặng Văn Bốn (40 tuổi, ở xã Đắk R'Moan, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) bị trọng thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông Bốn đã tử vong sau đó. Ngày 18-9-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Trung Hiếu về tội giết người.

Hiếu từng có hai tiền án về tội trộm cắp. Trong quá trình trốn truy nã, Hiếu thường xuyên thay đổi về nơi ở cũng như hình dáng bên ngoài, giao du mật thiết với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự sinh sống các tỉnh/thành khác.