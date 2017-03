Đối tượng đã dùng bình hoa cạnh một ngôi mộ đập vào đầu, giết hại bạn cùng sống trong khu vực nghĩa trang...

Chân dung kẻ giết hại bạn cùng chung sống trong khu vực nghĩa trang

Chiều 17/3, Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Trần Thanh Phú (SN 1985, sống lang thang) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Trước đó, vào sáng ngày 15/3, một người dân đi thăm mộ phát hiện nam thanh niên chết cạnh một ngôi mộ trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa (P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân). Nạn nhân tử vong trong tình trạng đầu có vết thương chảy máu. Ngay sau đó, người thăm mộ đã trình báo cơ quan chức năng.

Qua điều tra ban đầu, Công an xác định, nạn nhân tên là Trần Công Danh, (tự Tèo, SN: 1992) là người sống lang thang. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an kết luận, nạn nhân bị chết do chấn thương sọ não nghi do bị ai đó đánh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khoanh vùng được đối tượng nghi án.

Đến ngày 16/3, công an Q. Bình Tân bắt được đối tượng Phú khi hắn đang tìm cách lẩn trốn. Tại trụ sở công an, Phú khai nhận cùng sống lang thang với Danh trong khu vực nghĩa trang. Tối 14/3, Phú nghi ngờ Danh lấy trộm tiền của mình nên dùng bình hoa của một ngôi mộ trong nghĩa trang đánh vào đầu khiến Danh ngã gục. Sau đó, Phú bỏ đi đến sáng hôm sau thì nghe tin nạn nhân đã bị chết.

Công an Q. Bình Tân cho hay, tên Phú là đối tượng bất hảo, từng có 3 tiền án về các tội trộm cắp, cướp giật và buôn bán trái phép chất ma túy.

Hiện Công an Q. Bình Tân đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Mai Huyên