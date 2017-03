Dù mới ở vòng đăng ký online nhưng việc hai cái tên đầy scandal là Bà Tưng và Thúy Vi ghi danh tham gia The Face đã khiến khán giả lo ngại về sự tiêu cực của hiện tượng mạng xã hội "xâm lấn" truyền hình thực tế. Bởi đây không chỉ là chương trình tìm kiếm gương mặt thương hiệu mà còn phát sóng trên Đài truyền hình Quốc gia, nơi thu hút một lượng lớn khán giả trẻ theo dõi.

Việc hai hotgril Bà Tưng (trái) và Thúy Vy tham gia The Face mùa thứ hai đang khiến mạng xã hội xôn xao. Ảnh: TL

Mùa đầu thành công, mùa hai "rớt giá"?

Cùng nổi lên từ hiện tượng mạng xã hội nên Bà Tưng và Thúy Vi có khá nhiều điểm chung. Được coi là “tài năng khiêm tốn”, nhưng họ lại giỏi trong việc gây chú ý dựa vào các phát ngôn gây sốc, khoe khoang và khoe hình phản cảm trên trang cá nhân. Và giờ đây, không hẹn mà gặp, họ lại cùng hội ngộ ở cuộc thi The Face.

Dù chưa biết họ có đủ sức vượt qua vòng đầu hay không (hiện tại mới đang ở vòng đăng ký online), nhưng việc hai hotgirl này tham gia khiến nhiều người lo ngại cho bản sắc của The Face bị ảnh hưởng.

Như các HLV của chương trình từng nhiều lần nhấn mạnh, The Face là chương trình tìm kiếm gương mặt cho thương hiệu. Ở đây, ngoài sự hấp dẫn về hình thức, gương mặt, các người đẹp còn phải hội tụ những tố chất về khả năng (diễn xuất, trình diễn...) để làm đại diện, đại sứ cho các nhãn hàng. Chưa kể, với các thương hiệu lớn, việc tìm kiếm gương mặt đại diện còn bao gồm cả việc chưa từng dính đến các scandal. Thế nên, ngay sau khi biết Bà Tưng và Thúy Vi ghi danh tham gia The Face, trên các diễn đàn đã bày tỏ những ý kiến mỉa mai, chỉ trích cả chương trình "hám" raiting mà bất chấp cả việc chọn lọc thí sinh.

Nhìn lại danh sách thí sinh của The Face mùa đầu tiên, đa phần đều là những thí sinh có "lý lịch" khá "sạch" và sáng giá. Chính vì vậy, ngay từ vòng sơ loại, rất nhiều cái tên đã gây được thiện cảm của công chúng, trở thành một trong những yếu tố quan trọng khiến The Face trở thành chương trình có sức hút lớn nhất của truyền hình thực tế. Nếu như An Nguy là một trong những V-logger được yêu thích nhất tại Việt Nam với 3 triệu fan trên Facebook thì Mai Ngô là gương mặt được chú ý trong làng mốt qua những lần xuất hiện tại Vietnam’s Next Top Model hay Asia’s Next Top Model. Các thí sinh Huyền Thanh của đội HLV Hồ Ngọc Hà và Khánh Ngân của đội HLV Phạm Hương cũng từng lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Người mẫu Lily Nguyễn cũng được nhiều khán giả biết đến từ khi tham gia gameshow truyền hình Điệp vụ tuyệt mật cùng siêu mẫu Vĩnh Thụy từ năm 2015...

Trong khi đó, nhìn vào "hồ sơ" của hai cô gái được coi là hotgirl tham gia The Face mùa thứ hai này, không ít người phải giật mình. Ở tuổi 18, Thúy Vi đã nổi danh với những cuộc đôi co trên mạng xã hội xung quanh cuộc tình với thiếu gia Phan Thành - chồng sắp cưới của hotgirl Midu. Từ câu chuyện gây ồn ào này, Thúy Vi nhanh chóng được biết đến là một hiện tượng trên mạng xã hội. Không non nớt như số tuổi đời của mình, Thúy Vi đã tận dụng nó một cách có hiệu quả để kinh doanh tên tuổi, làm mẫu quảng cáo, bán hàng... Có đợt, cô còn tự hào khoe rằng, mặc cho ai chửi cứ chửi, quan trọng là ở tuổi 17 cô đã có trong tài khoản số tiền 2 tỷ đồng.

Ồn ào tình ái còn chưa dứt thì đã có thêm một clip tố cáo Thúy Vi dùng mũ bảo hiểm đánh người lớn tuổi ở quê nhà Cà Mau. Không chối cãi hay thanh minh, cô thừa nhận mình đã "tiện tay" lấy mũ bảo hiểm đánh vào mặt người phụ nữ 10 cái khiến người này chảy máu mũi; đồng thời thách thức dư luận rằng, đó là vì "những người kia không có tư cách gì để chạm vào người tôi và đó là cái giá phải trả".

Mới đây, ở tuổi 19, cô gái Cà Mau này đã chấp nhận đau đớn để trải qua cuộc "trùng tu nhan sắc". Với diện mạo mới khác hẳn này đã giúp Thúy Vi liên tục đắt show làm mẫu ảnh. Nhưng sâu xa hơn, việc thay đổi này dường như là chuẩn bị cho kế hoạch bước ra khỏi thế giới mạng xã hội, lấn sang showbiz chính thống. Và điều đó không gì tốt hơn bằng việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế - nơi luôn mở cửa chào đón các nhân vật có scandal.

Quyền lực của khán giả

So với Thúy Vi, độ nổi và độ liều trong phát ngôn của Bà Tưng trong quá khứ còn mạnh bạo hơn. Nói về lý do tham gia The Face, cô bộc bạch: "Em muốn cố gắng hết sức của mình bằng một trái tim yêu nghệ thuật mãnh liệt, lòng dũng cảm bước qua định kiến của dư luận và một cái đầu đủ trưởng thành để không lặp lại những sai lầm trong quá khứ".

Thế nhưng, sẽ thật khó để công chúng quên đi một Bà Tưng với đầy rẫy những hình ảnh khoe thân, những video clip với hàng loạt cái tên khêu gợi được đưa lên mạng xã hội: "Bà Tưng dạy cách cởi đồ", "Bà Tưng dạy cách làm bánh bao", "Bà Tưng cởi áo ngực khiêu khích Trấn Thành"... Cùng với đó là hàng loạt phát ngôn gây sốc: "Khoe hàng là sở thích của em", "Mục đích đến trái đất của em là mang văn minh thả rông đến cho những người đàn ông cô đơn cùng biết"...

Với những hành động kể trên, Bà Tưng đã từng phải nhận án phạt là lệnh cấm diễn trên toàn quốc của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH,TT&DL). Ngay cả quán bar, nếu mời Bà Tưng biểu diễn cũng phải báo cáo với chính quyền sở tại. Với hàng loạt "chiến tích" của quá khứ, bản thân cũng không có tài năng đặc biệt, việc Bà Tưng bước chân vào showbiz dường như là một giấc mơ quá xa vời. Nhiều người cho rằng, ngay cả trong trường hợp cô được chọn vào The Face thì điều đó cũng chỉ giúp tạo raiting cho nhà sản xuất chứ khó có thể đi được dài khi khả năng ca hát của cô chỉ ở tầm... karaoke - như nhận định của nhiều khán giả.

Sẽ có người bảo, những khán giả bày tỏ sẽ không xem The Face nếu Bà Tưng, Thúy Vi được lựa chọn là sự quá khích, cực đoan nhưng trước sự nhiễu loạn của các gameshow truyền hình thực tế thì việc khán giả bày tỏ quyền lực của mình chính là một giải pháp để nhà sản xuất có trách nhiệm hơn với chương trình. Nhất là khi chương trình được phát trên sóng truyền hình quốc gia, nơi thu hút một lượng lớn là khán giả trẻ tham gia.

Với Bà Tưng và Thúy Vi, dù đã từng mắc những scandal tai tiếng, nhưng không có nghĩa là con đường tiến thân của họ dừng lại. Nếu cố gắng và học hỏi, họ vẫn sẽ là hiện tượng của mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu họ lựa chọn chương trình như The Face để hướng đến trở thành gương mặt của thương hiệu thì dường như là chiếc áo quá rộng với hình ảnh của mình.

Danh hài Hoài Linh mới đây đã tiết lộ rằng, sở dĩ anh không nhận lời các gameshow hài là vì nhận thấy nhiều chương trình nhảm, trùng lặp về nội dung. Bất chấp việc được trả cát-sê cao, danh hài Hoài Linh đã thẳng thắn từ chối, dành sự ưu tiên cho các chương trình tôn vinh nghệ thuật truyền thống. Hay như nghệ sĩ Thành Lộc đã thể hiện sự tự trọng nghề nghiệp bằng cách rút tên ra khỏi một chương trình lớn khi thấy có tên một nhãn hàng từng bị người dân tẩy chay.

