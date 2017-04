Bị người dân truy đuổi vì giật sợi dây chuyền 1 chỉ vàng của bà Ngọc, đối tượng Tú nhảy xuống sông Bảo Định nhằm tẩu thoát.

Ngày 5-4, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Tú (36 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Thông tin ban đầu, lúc 6h ngày 5-4, bà Giáp Thị Ngọc (63 tuổi, ngụ phường 3,TP Mỹ Tho) đang điều khiển xe mô tô chở cháu nội là Trần Ngọc Thiện (9 tuổi) đến trường.

Nguyễn Anh Tú tại cơ quan công an.

Khi đi trên đường Lý Công Uẩn (phường 1, TP Mỹ Tho) ra đường cầu Quay thì bà Ngọc bị đối tượng Tú điều khiển xe mô tô BKS 63FL-7513 từ phía sau chạy tới giật sợi dây chuyền trọng lượng hơn 1 chỉ vàng 18k đeo trên cổ.

Bà Ngọc liền truy hô, một số người dân ở khu vực lao ra đạp đối tượng Tú cùng phương tiện té xuống đường. Tiếp đó, Tú dùng hung khí mang theo chống trả nên bị người dân đánh gây thương tích nhẹ.

Lúc này, Tú bỏ xe chạy bộ từ đường Lý Công Uẩn ra đến dốc cầu Quay rồi nhảy xuống sông Bảo Định nhằm tẩu thoát. Bà Ngọc gọi điện thoại báo cho người nhà đến tiếp tục tìm kiếm đồng thời trình báo cơ quan Công an.

Xe mô tô của Tú dùng để đi cướp giật tài sản.

Nhận được tin báo, Công an TP Mỹ Tho nhanh chóng tiếp cận hiện trường phối hợp Công an phường 1 và quần chúng nhân bắt được Tú khi đối tượng này đang ẩn nấp phía sau nhà ở sát mé sông của một hộ dân cách hiện trường vụ việc khoảng 500 mét. Cũng theo Công an TP Mỹ Tho, Tú là đối tượng nghiện ma túy và đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Thành Danh