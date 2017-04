Giảng viên các trường Đại học tại Nga và Mỹ đều mặc những trang phục lịch sự, đặc biệt không có kiểu mặc quần đùi lên giảng bài trên giảng đường.

Quần Jeans cũng không mặc

Mấy ngày nay, cộng đồng mạng truyền nhau những bức ảnh GS.TS Trương Nguyện Thành, Phó Hiệu trưởng điều hành Trường ĐH Hoa Sen mặc quần sooc ca-rô, áo thun giảng bài trong chương trình Innovation Roadmap (Lộ trình sáng tạo) vào ngày 22 và 23/4.

Những hình ảnh được công bố ngay lập tức gây ra nhiều phản ứng từ dư luận. Nhiều người lên tiếng bênh vực GS Trương Nguyện Thành đồng thời khẳng định tại các quốc gia có nền giáo dục phát triển trang phục của giảng viên không quá quan trọng, thậm chí còn “sáng tạo” hơn.

Hình ảnh Giáo sư Trương Nguyện Thành mặc quần đùi giảng bài trước sinh viên gây tranh cãi. Ảnh Facebook Trần Triều

Tuy nhiên trao đổi với Đất Việt, nhiều du học sinh tại Nga và Mỹ lại không đồng tình với cách giải thích trên.

Anh Nguyễn Quang vừa hoàn thành chương trình MBA tại trường Đại học Grand Valley State (Grand Valley State University) bang Michigan của Mỹ khá ngạc nhiên trước trang phục mà vị Giáo sư trường Đại học Hoa Sen lựa chọn.

Theo anh Quang, Mỹ được coi là một quốc gia có nền giáo dục hiện đại nhưng các giảng viên cũng không lựa chọn trang phục quần đùi, áo thun để đứng lớp mà khuyến khích sự sáng tạo cũng như tinh thần tự học của các sinh viên.

“Giảng viên không ai mặc quần short chứ không nói đến quần đùi lên lớp. Đặc biệt, các giáo sư thường sẽ rất lịch sự, trang trọng khi lên lớp. Hôm nào thoải mái, dễ tính thì mặc quần Jeans thôi.

Tôi nghĩ mặc quần đùi không phù hợp lắm với môi trường mô phạm. Nó là “lễ” trong “lễ nghi”, mình tuân thủ thì sẽ tốt hơn. Phá cách chỉ phù hợp nếu nó mang một ý nghĩa lớn lao”, anh Quang nêu quan điểm.

Cùng chia sẻ, bạn Nguyễn Văn Hiếu (sinh viên năm cuối, khoa kinh tế, trường Đại học Tổng hợp quốc gia Ulyanovsk, Nga) cũng không đồng tình với việc giảng viên mặc quần đùi ngắn, áo thun lên giảng đường để truyền đạt kiến thức cho sinh viên.

“Tôi nghĩ không thiếu gì cách để giảng dạy cho sinh viên cả. Chuyện ăn mặc chỉ là một phần và nó không quyết định tất cả. Cái chính ở đây là phương pháp dạy học, khả năng truyền cảm hứng của người thầy đến sinh viên. Mặc những trang phục lạ mắt kia chỉ là một yếu tố rất nhỏ.

Tôi học ở Nga đến nay đã gần 5 năm nhưng cũng chưa bao giờ thấy giảng viên lựa chọn những trang phục lạ mắt như giáo sư trường đại học Hoa Sen khi lên lớp cả”, Hiếu chia sẻ.

Cậu sinh viên kinh tế khẳng định, các giáo sư, giảng viên người Nga thường lựa chọn trang phục lịch sự, đơn giản. Giảng viên nam thường mặc comle hoặc áo mơ si đóng thùng. Còn nữ giảng viên mặc váy hoặc đồ công sở gọn gàng.

“Nếu mặc như thế kia trong một thời gian ngắn thì có thể được. Nhưng ngày nào vị giáo sư cũng ăn mặc kiểu này lên giảng đường dạy học thì không được. Sinh viên sẽ cảm thấy không được tôn trọng và cũng mất đi hình ảnh lịch sự của người thầy giáo”, Hiếu khẳng định.

Giáo sư mặc quần đùi giảng bài: Tiền lệ xấu nếu...

Sáng tạo phải bắt nguồn từ nhu cầu thực tế

Giải thích với báo chí về trang phục lạ của mình, GS Trương Nguyện Thành cho biết, đây là hình ảnh xuất hiện trong buổi học ông dạy sinh viên về khả năng sáng tạo.

Theo vị Giáo sư, muốn phát huy khả năng sáng tạo, thì phải đánh vào điểm nhấn là gỡ bỏ hết định kiến, và giới hạn tư tưởng mà trước đó mọi người nghĩ phải đi một con đường nào đó. Do vậy, trong buổi học ông đã sử dụng trang phục này.

Đưa ra quan điểm của mình, anh Nguyễn Quang khẳng định, một cách khách quan thì sáng tạo phải bắt nguồn từ nhu cầu thực tế

Quy trình của nó là xuất hiện vấn đề, tìm ra vấn đề, tìm giải pháp dựa trên những kiến thức/kỹ năng/nguồn lực đã có, tìm các nguồn lực còn thiếu, tìm kiếm giải pháp hay lựa chọn giải pháp...

Nhiều ý kiến cho rằng trang phục của thầy Thành chưa phù hợp

“Tiếng Anh có câu “necessity is the mother of invention”, nghĩa là có nhu cầu thì khắc sẽ có giải pháp. Nó là cội nguồn của sáng tạo. Còn chuyện mặc quần đùi cho sáng tạo thì không đúng, tôi nghĩ đó là sự phá cách thì chính xác hơn.

Tôi không khắt khe với thầy, mỗi người có một phong cách riêng và sự khác biệt đôi khi cũng có cái thú vị riêng của nó. Tuy nhiên phải khẳng định rằng, giá trị cốt lõi của 1 người giáo viên là nội hàm kiến thức và phương pháp truyền đạt của người đó. Hình thức hoặc các “lễ nghi” là cần thiết, nhưng nó không phải yếu tố sống còn”, anh Nguyễn Quang chia sẻ.

Đồng quan điểm, bạn Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, có những người thầy chỉ sử dụng ngôn ngữ hình thể, phương pháp giảng dạy trực quan sinh động đã thu hút được quan tâm của nhiều sinh viên và đạt hiệu quả cao trong việc truyền dạy kiến thức.

"Có một vị Tiến sĩ đang giảng dạy tại trường Đại học Ngân hàng TP.HCM mà tôi rất ấn tượng. Vị giảng viên dùng ngôn ngữ để diễn đạt và đưa nhưng dẫn chứng cụ thể để thuyết phục sinh viên, người nghe.

Tôi nghĩ phương pháp truyền đạt quan trọng hơn việc mặc cái gì lên lớp. Tuy nhiên cũng cần có những trang phục chuẩn mực, tôn trọng những người xung quanh và bản thân mình", Hiếu khẳng định.

Nguyễn Hoàn