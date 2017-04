Giao hết tiền lại cho chồng, người vợ đã ôm con trai bị bại não nhảy sông tự vẫn giữa đêm khuya.

Bến đò Sơn Đốt - nơi xảy ra sự việc mẹ ôm con trai nhảy xuống sông (Ảnh: zing.vn)

Chiều 26/4, tin từ Công an huyện Chợ Mới, (An Giang) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện và xã Nhơn Mỹ vẫn đang tìm kiếm thi thể hai mẹ con chị T.T.L. (35 tuổi) và con trai N.P.N. (12 tuổi), cùng ở ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, thông tin trên báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, khoảng 0h45 phút cùng ngày, chị L. đi cùng con trai đón đò Sơn Đốt (từ xã Nhơn Mỹ đi Châu Thành). Khi đò vừa rời bến không lâu, người lái đò thu tiền của khoảng 20 người đi trên chuyến đò đó, quay lại thì thấy chị L. đã ôm đứa con trai nhảy xuống sông.

Sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng đã nỗ lực tìm kiếm hai mẹ con chị L., nhưng đến đầu giờ chiều nay (26/4) vẫn chưa có kết quả.

Chia sẻ trên báo Zing.vn, anh D. (chồng của nạn nhân) cho biết, cả hai bán quần áo dạo kiếm sống qua ngày. Hai vợ chồng có hai người con trai và gái, nhưng đứa con trai đầu từ khi sinh ra đã bị bại não.

Vào buổi tối trước ngày xảy ra sự việc, chị L. lấy hết tiền trong người cho đưa cho chồng rồi dặn đi ngủ sớm để mai thức dậy đi bán quần áo. Không ngờ vào sáng sớm hôm sau lại xảy ra sự việc đau lòng trên.

An An (Tổng hợp)