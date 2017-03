Nghĩa chỉ nhận vận chuyển các loại ma túy mới nhất, mỗi lần chuyển số lượng lớn tới vài kg ke, “đá”, thuốc lắc.

Đối tượng Đoàn Văn Nghĩa - “người vận chuyển” khét tiếng đất Cảng

Ngày 20/3, Công an quận Hồng Bàng cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn do Đoàn Văn Nghĩa, sinh 1991, HKTT: 3/17/262 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, hiện ở số 269 Nguyễn Cộng Hòa, An Dương, Lê Chân cầm đầu.

Đoàn Văn Nghĩa sinh ra trong một gia đình có chú, bác là các tay “đàn anh” xã hội có tiếng ở Hải Phòng. Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định nhưng Nghĩa thường xuyên tổ chức ăn chơi, thác loạn tại các tụ điểm phức tạp trên địa bàn thành phố.

Dù tuổi đời còn trẻ nhưng Nghĩa có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng. Do các phi vụ làm ăn được thực hiện trong thành phố nên Nghĩa thường sử dụng xe máy để đảm bảo tính cơ động trong di chuyển. Theo đó, khi giao “hàng”, Nghĩa thường đi xe máy AirBlade, còn khi nhận “hàng”, Nghĩa thường sử dụng xe SH màu cà phê được “độ” để dễ dàng tẩu thoát nếu bị phát hiện.

Tang vật vụ án

Để “hàng” có thể chuyển đi nhanh, Nghĩa chỉ nhận vận chuyển các loại ma túy mới nhất phù hợp với nhu cầu thị trường và mỗi lần chuyển số lượng lớn từ 5.000 đến 10.000 viên thuốc lắc hoặc vài kg ke, “đá” trở lên.

Mặc dù hàng trăm cán bộ chiến sỹ đã được bố trí mật phục tại các nút giao thông quan trọng trên địa bàn thành phố và khu vực nhà đối tượng sinh sống nhưng với kinh nghiệm dày dạn trong chuyển hàng và khả năng đối phó với lực lượng chức năng, các trinh sát liên tục bị đối tượng “cắt đuôi”.

Kiên trì đeo bám đối tượng đến 12h50’ ngày 17/3, tại khu vực số 48 đường Ngô Gia Tự, Hải An, CAQ Hồng Bàng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và CAQ Lê Chân, Hải An bắt quả tang Đoàn Văn Nghĩa đang vận chuyển ma túy; tang vật thu giữ: 5.036 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô và 2 điện thoại di động.

Thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nghĩa tại số 269 Nguyễn Cộng Hòa, An Dương, Lê Chân, Cơ quan điều tra thu giữ 20 viên đạn, 19 viên nén hình tròn chữ LX, 3 viên nén hình tròn có chữ K, 1 viên nén hình tròn và túi giấy màu tím, 13 túi màu đỏ hình côn trùng, 1 túi giấy màu tím, 1 túi giấy màu đỏ và 5 túi nilon chứa bột màu trắng; 2 túi nilon chứa bột màu trắng ngà; 10 lọ chứa dung dịch lỏng có biểu tượng Furari; 1 cân tiểu ly và hàng trăm túi nilon khác nhau để đóng gói ma túy.

Công an quận Hồng Bàng tạm giữ hình sự đối tượng Đoàn Văn Nghĩa để điều tra, mở rộng án.

Việt Hòa