Gần đây, ở TP HCM xảy ra các vụ đánh người, đập phá tài sản từ một số băng nhóm giang hồ, gây bất an cho người dân

Ngày 25-4, Công an quận 1, TP HCM khẩn trương truy tìm băng nhóm giang hồ gây náo loạn quán kem Chú Tám (số 2 Trương Hán Siêu, quận 1) vào tối 23-4.

Dàn trận đập phá, đe dọa

Theo ghi nhận của phóng viên vào trưa 25-4, quán kem Chú Tám vẫn chưa hoạt động. Khi thấy người lạ, chủ quán và nhân viên tỏ vẻ dè chừng. Sau một hồi trò chuyện, ông Giang Thành Đạt (37 tuổi, chủ quán kem) mới dám trải lòng. Ông Đạt cho biết lúc 23 giờ ngày 23-4, nhân viên của quán đang dọn dẹp khu bếp thì một nhóm thanh niên cầm ống sắt, kiếm Nhật xông vào. Biết chuyện chẳng lành, ông Đạt cùng các nhân viên chạy lên lầu trốn. “Lúc đó, một người đàn ông to con, xăm trổ chỉ vào mặt tôi nói: Mày muốn sống thì xin lỗi anh Quốc, không thì dẹp quán mày luôn” - ông Đạt kể.

Ông Đạt chưa kịp phản ứng thì những thanh niên khác đã xông vào đập nát bàn nhựa, tủ kính, quạt… Thấy chưa đủ “đô”, một thanh niên khác cầm bình hơi cay xịt vào bên trong khiến 7 người trong nhà, trong đó có 1 bé gái 6 tuổi và 1 bé trai 19 tháng tuổi, khó thở, bỏng rát và sưng mắt. Sau khi băng nhóm này rút đi, các nạn nhân đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhóm giang hồ kéo đến quán kem Chú Tám vào tối 23-4 để đập phá. (Ảnh cắt từ clip)

Khai báo với công an, ông Đạt trình bày trước kia, quán kem Chú Tám nổi tiếng ở TP HCM do một cụ ông 86 tuổi làm chủ. Tuy nhiên, do sức yếu nên người này nhượng quyền lại cho ông Đạt. Ngày 28-12-2016, ông Đạt chính thức tiếp quản và cùng vợ sang quán kem kế bên để thương lượng việc kinh doanh. Đôi bên thống nhất khi khách dừng xe ở quán nào thì ăn quán đó, không lôi kéo. “Tuy nhiên, nhân viên quán kem số 4 Trương Hán Siêu liên tục lôi kéo khách khiến chúng tôi bức xúc. Tôi cũng có to tiếng về hành động này và tối 3-1, một nhóm giang hồ kéo đến đánh tôi chảy máu tai, sưng tay và chân” - ông Đạt phân trần.

Theo ông Đạt, sau lần đánh nhau đó, 2 quán vẫn hoạt động bình thường và quán kế bên tiếp tục lôi kéo khách. Ngày 13-4, trong lúc say rượu, ông Đạt xảy ra xô xát với nữ nhân viên tên Thủy (40 tuổi, quê Bình Định), khiến người này chấn thương đầu, mặt, phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, công an đã mời lên làm việc và ông Đạt mang quà sang xin lỗi nhưng đến ngày 23-4 thì xảy ra vụ việc trên.

Tuy nhiên, bà Nhan Thị Thu Vân (44 tuổi, chủ quán kem bên cạnh) phủ nhận việc thuê giang hồ đến đập phá quán kem Chú Tám nhưng thừa nhận “rất ghét quán kem này”.

Cùng ngày, Công an quận 1 cho biết đã xác định được những đối tượng gây ra vụ đập phá quán kem Chú Tám và đang tạm giữ Thanh Vàng (SN 1988; ngụ đường Vũ Tùng, quận Bình Thạnh) để phục vụ điều tra. Qua theo dõi camera an ninh, công an xác định Vàng là đối tượng đội nón màu cam đi cùng nhóm giang hồ. Trong khi đó, một số tên còn lại đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cũng trong ngày 25-4, Công an quận Phú Nhuận thông tin đang tạm giữ hình sự Huỳnh Ngọc Sang (31 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Thanh Sang (33 tuổi, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Đăng Khoa (27 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về các hành vi “Chống người thi hành công vụ”, “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”.

Đây là băng nhóm được Nguyễn Hồng Phong (38 tuổi, quê Kiên Giang) thuê đến quán cháo gà trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) đập phá. Ngoài ra, chúng còn chém trọng thương một sĩ quan công an khi anh đến ngăn chặn.

Nguyên nhân chỉ xuất phát từ chuyện chủ quán ăn là ông T. có lớn tiếng la rầy con gái. Phong tưởng chủ quán gây sự liền bước ra khỏi quán và tuyên bố sẽ san bằng nơi này. Dù chủ quán đã xin lỗi, miễn phí tiền ăn nhưng Phong vẫn ra ngoài bắt taxi cho bạn gái về rồi gọi băng nhóm đến ra tay.

Nhiều nạn nhân im lặng

Một trinh sát thuộc Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP HCM cho biết hiện TP có nhiều băng nhóm hoạt động theo kiểu đánh thuê, đòi nợ mướn mà mục tiêu là quán ăn, nhà hàng. Chiêu thức hoạt động của chúng là dựng chuyện chủ quán ăn, nhà hàng ngoại tình hoặc xúc phạm một người nào đó rồi nhào vào đánh. Khi bị công an triệu tập, chúng lấy cớ đánh nhầm người. Từ đó, cơ quan chức năng không có cơ sở để xác định người thuê những đối tượng này. “Việc thuê một băng nhóm đi quấy rối đối thủ trong kinh doanh chỉ trả khoảng từ 10-15 triệu đồng” - trinh sát viên này nói.

Trong khi đó, Công an quận Bình Thạnh nhìn nhận hiện nay, nhiều giang hồ ngoài Bắc vào TP HCM thành lập các điểm hoạt động cầm đồ rồi núp bóng đường dây thuê, mướn để thanh toán nhau. Trong đó, không ít đối tượng tuổi đời còn nhỏ, lì lợm. Nạn nhân khi bị đe dọa, đập phá bởi các băng nhóm nói trên thường chọn cách im lặng vì sợ trả thù.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM, cho biết việc ra đời Đội Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm hướng Nam đã ngăn chặn phần nào tội phạm cướp giật, trộm cắp. Với tình hình các băng nhóm chuyên quấy rối quán ăn, nhà hàng theo “đơn đặt hàng”, Công an TP sẽ tăng cường công tác quản lý đối tượng để ngăn chặn mọi hoạt động có tính côn đồ.

Từng quậy quán cà phê Mục Đồng

Trao đổi với phóng viên, một trinh sát Công an quận 1 cho biết băng nhóm đập phá tiệm kem Chú Tám cư ngụ ở quận Bình Thạnh. Chúng chuyên đánh thuê, đòi nợ mướn. Qua xem camera, công an nhận thấy có một số đối tượng từng đến quán cà phê Mục Đồng (lô G chung cư Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh) để đánh chủ quán, nhân viên với lý do giành khách ở quán kế bên (từng được Báo Người Lao Động phản ánh). Lần đó, ông Trần Huy Luân (SN 1979, chủ quán Mục Đồng) sau khi từ chối việc chủ quán bên cạnh đề nghị sang lại quán cà phê để mở rộng quy mô thì tối 22-10-2016, một chiếc taxi chạy đến dừng trước quán và khoảng 10 thanh niên nhảy xuống cầm roi điện, ống sắt đánh tới tấp người giữ xe, nhân viên phục vụ. Một thanh niên trong nhóm cảnh cáo các vị khách đến đây uống nước sẽ bị “no đòn”.

LÊ PHONG - SỸ HƯNG