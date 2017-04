Liên quan đến sự việc thiếu nữ bị cắt tai, hành hung dã man, công an Q. Tân Bình (TP.HCM) đang lấy lời khai của Hằng (cầm đầu) và các đối tượng khác có liên quan tới sự việc.

14 nghi can liên quan đến việc truy sát thiếu nữ bị mời lên công an để phục vụ công tác điều tra

Chiều 3/4, trao đổi với phóng viên Báo Infonet, đại tá Lê Hoàng Châu – Trưởng Công an quận Tân Bình, TP HCM cho biết, đã bước đầu điều tra làm rõ sự việc vụ chị Nguyễn Thị Ngọc Trúc (SN 2001, ngụ phường 10, quận Tân Bình) bị một nhóm đối tượng hành hung dã man.

Được biết, trong chiều cùng ngày, đại tá Châu đã báo cáo trực tiếp thông tin sự việc lên Ban giám đốc công an TP.Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ Công an Q. Tân Bình, cơ quan điều tra đã tiến hành mời 14 đối tượng liên quan đến sự việc lên cơ quan công an để lấy lời khai. Trong đó, nghi can Phan Thị Cẩm Hằng (được cho là kẻ cầm đầu trong vụ truy sát kinh hoàng) đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, nghi can Hằng và các nghi can khác đã thừa nhận việc truy sát, gây thương tích với em Nguyễn Thị Ngọc Trúc vào đêm 30/3 tại quán trà sữa đầu hẻm số 133 đường Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình.

Liên quan đến nguyên nhân dẫn tới sự việc, nhóm truy sát, gây thương tích cho chị Trúc nói rằng là do mâu thuẫn với nhóm của Trúc từ trước.

Chị Trúc bị thương phần tai, mặt

Như trước đó, Infonet đã đưa tin, 3 nạn nhân bị thương được xác định là Nguyễn Thị Ngọc Trúc (SN 2001, ngụ phường 10, quận Tân Bình) đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. 2 nạn nhân còn lại là Nguyễn Thị Ngọc Tư (SN 2000, chị ruột Trúc) và 1 người tên Huy.

Theo lời kể của Trúc, khoảng 20h tối 30/3, Trúc cùng người chị ruột (tên Tư) tới quán trà sữa nằm đầu hẻm số 133 đường Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM.

Trong lúc rời quán để về nhà thì Trúc bị một cô gái tên Hằng cùng nhóm 5-6 người gây chuyện vì cho rằng Trúc lắm chuyện.

Thấy vậy, Trúc cùng chị ruột quay vào quán. Lúc này, Hằng và nhóm thanh niên kia rời đi. Khoảng 20 phút sau đó, Hằng cùng 20 thanh thiếu niên khác ập vào trong quán tấn công Trúc.

Tại đây, chị Trúc bị các thanh niên khống chế để cho Hằng cầm dao cắt tai và rạch nhiều nhát trên mặt và phần chân. Khi chị Trúc bị bất tỉnh, 1 thanh niên khác đã dùng ghế đánh vào đầu nạn nhân.

Thấy vậy, một người bạn của chị Trúc tên Huy đã tới can ngăn và đỡ cho nạn nhân.

Gây án xong, nhóm của Hằng rời đi. Chị Trúc, Tư và Huy được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Q.12.

Tại bệnh viện, chị Tư phải khâu 1 mũi ở sau đầu, 1 mũi ở tay trái. Riêng Huy phải khâu 16 mũi ở vùng tai… Hiện cả 2 đã được xuất viện về nhà.

Về phần chị Trúc đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Chị Trúc bị khâu 14 mũi ở vị trí chân mày mắt trái, 8 mũi ở tai phải để nối phần tai gần như bị đứt hẳn.

Hiện Công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Uyên Châu