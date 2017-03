Bắt nạn nhân đưa về nhà, Tuấn cùng đồng bọn đe dọa, đánh đập, dùng kéo đâm vào tay ép tài xế taxi viết giấy trả cho mình 10 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Nghệ An) vừa bắt giữ đối tượng Trần Anh Tuấn (SN 1973, trú tại phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi cướp tài sản.

Trần Anh Tuấn tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ công an, Tuấn là đối tượng hình sự nguy hiểm, có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích và nhiều tiền sự. Trong giới anh chị TP Vinh, Tuấn được biết đến là đối tượng chuyên đòi đi nợ, bảo kê và đồng thời là đối tượng nghiện ma túy đá lâu năm.

Vào 4h30 sáng 18/2, Tuấn cùng một số đối tượng gồm Nguyễn Hoài Phong (SN 1996, trú tại phường Đội Cung, TP.Vinh), Trần Văn Sơn (SN 1991, trú tại xã Hưng Tây, Hưng Nguyên) và đối tượng tên Hoàng (chưa xác định được danh tính và địa chỉ) đến cây xăng phường Đông Vĩnh xin số điện thoại của anh Phan Đình Hùng (SN 1970, trú tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) người lái xe taxi đã va chạm với xe của Tuấn vào tháng 7/2016. Sau khi gây tai nạn, anh Hùng đã sửa xe ô tô cho Tuấn và hai bên đã thỏa thuận xong.

Sau khi lấy được số điện thoại, Tuấn gọi điện cho anh Hùng đến khách sạn Phương Huy 2 (trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh) để nói chuyện. Khi anh Hùng đến, Tuấn cầm gậy đến đập vào tay anh Hùng. Sau đó, cả nhóm ép Hùng lên xe, đưa về nhà riêng của Tuấn để bắt anh Hùng trả số tiền sửa xe ô tô.

Tại đây Tuấn đe dọa, dùng tay tát vào mặt và dùng kéo đâm vào tay anh Hùng ép nạn nhân phải viết giấy trả cho Tuấn 10 triệu đồng tiền sửa xe ô tô. Quá sợ hãi, anh Hùng buộc phải viết giấy và gọi điện cho người nhà cầm tiền đến, Hùng đưa cho Tuấn 7 triệu đồng. Tuấn cầm tiền và thả Hùng ra về để đi vay đủ số tiền 10 triệu đồng đưa lại cho mình.

Vụ việc được nạn nhân trình báo CQĐT. Ngày 20/2, cảnh sát thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Anh Tuấn, thu được 2 khẩu súng, trong đó có một khẩu súng tự chế và 1 khẩu súng Colt cùng 71 viên đạn, 3 dao kiếm, 1 gậy và 1 bộ sử dụng ma túy đá.

Ngày 28/2, Phòng PC45 Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam đối với Trần Anh Tuấn về hành vi cướp tài sản. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN