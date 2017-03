Vốn đang bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc rằng giới tình báo rò rỉ những bí mật chống lại ông, Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) nay phải đối mặt những tiết lộ cực kỳ bẽ bàng đến từ Wikileaks.

Trang mạng vốn là “kẻ thù” không hề xa lạ với cộng đồng tình báo Mỹ này hôm 7-3 công bố hàng ngàn trang tài liệu, phơi bày các công cụ phần mềm và công nghệ tinh vi do CIA sử dụng để xâm nhập điện thoại thông minh , máy tính và thậm chí cả tivi nối mạng.

Đợt rò rỉ khối tài liệu đồ sộ chưa từng thấy của CIA trong lịch sử khiến nhiều người không khỏi giật mình vì khả năng “gián điệp” len lỏi vào từng gia đình qua những đồ dùng gắn bó hằng ngày.

Theo Wikileaks, số tài liệu công bố đợt đầu tiên nói trên bao gồm 7.818 trang web với 943 tệp đính kèm (nằm trong khoảng thời gian 2013-2016) mới chỉ chiếm chưa đầy 1% gói tài liệu của CIA mà trang mạng này nắm giữ.

CIA từ chối bình luận về rò rỉ của Wikileaks Ảnh: AP

Wikileaks nói CIA và các cơ quan do thám liên kết có thể xâm nhập các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android và iOS, “qua mặt” mã hóa trên những ứng dụng nhắn tin phổ biến như WhatsApp, Telegram và Signal. Theo đó, các “tin tặc” chính phủ có thể xâm nhập điện thoại thông minh và thu thập tin nhắn, tin nhắn thoại trước khi chúng được mã hóa. Và một đơn vị đặc biệt được thiết lập để sản xuất các mã độc phục vụ mục đích này.

Những tiết lộ về chương trình Weeping Angel dùng để tấn công tivi thông minh Samsung cũng đặc biệt gây chú ý. Theo Wikileaks, sau khi xâm nhập, Weeping Angel sẽ cài chế độ khiến người dùng tưởng tivi đã tắt nhưng thực chất nó vẫn hoạt động như một “rệp điện tử, thu các lời thoại trong phòng và gửi qua internet cho một server của CIA”.

Ngoài ra, tổ chức này còn nghiên cứu khả năng thao túng các hệ điều hành xe hơi và xe tải, một tham vọng mà Wikileaks cho rằng có thể dùng để tiến hành cách “vụ ám sát không dấu vết”.

Không giống với những tài liệu chấn động do “người thổi còi” Edward Snowden công bố hồi năm 2013 liên quan đến Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), rò rỉ lần này của Wikileaks không đả động tới khía cạnh những công cụ nói trên nhằm vào mục tiêu nước ngoài. Thiệt hại đối với an ninh quốc gia do đó có thể hạn chế hơn. Tuy nhiên, sự tung hê những tài liệu được Wikileaks khẳng định là nội bộ khiến một cơ quan nổi tiếng bí mật như CIA phải bẽ mặt, theo báo New York Times.

Hiện chưa có bất cứ xác nhận công khai nào về số tài liệu của Wikileaks. Tuy nhiên, một quan chức chính phủ Mỹ nói chúng có thật và một cựu quan chức tình báo khẳng định một số tên mã đúng của các chương trình của CIA, theo New York Times. Còn người phát ngôn CIA Dean Boyd chỉ nói “không thể bình luận về tính xác thực hay nội dung của những tài liệu tình báo”.

Thu Hằng