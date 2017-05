Lái xe chỉ một phút bất cẩn có thể tước đi sinh mạng của bao người, bởi vậy, những ai đã chọn nghề tài xế cần có trách nhiệm hơn với công việc này.

Thời gian gần đây xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do lái xe chủ quan thiếu quan sát, thậm chí phóng nhanh, vượt ẩu, không tuân thủ Luật Giao thông.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xây dựng văn hóa giao thông cho đội ngũ lái xe là việc làm cấp bách để hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc.

Gây tai nạn vì không tuân thủ luật

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra ngày 7/5 vừa qua giữa xe tải và xe khách trên đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai làm 13 người chết, 32 người bị thương.

Hiện trường vụ TNGT tại Chư Sê cướp đi sinh mạng của 13 người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân gây tai nạn là do tài xế xe tải Võ Văn Quý (27 tuổi, quê Bình Định) điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, chạy lấn sang phần đường ngược lại đâm trực diện vào xe khách.

Trước đó, trong ngày 31/3, riêng tại địa bàn huyện Quỳ Hợp, Nghệ An xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết.

Cụ thể vào khoảng 16h05 tại khu vực ôm cua QL 48, đoạn qua xóm Khe Độ, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải Hyundai với xe máy. Nguyên nhân là do xe tải Hyundai khi vào cua bất ngờ nổ lốp, tài xế không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào xe máy chở 3 người làm cả 3 người tử vong.

Chỉ ít phút sau - lúc 16h15, tại địa bàn xóm Dinh, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải cướp đi 3 sinh mạng trên xe khách.

Những vụ TNGT xảy ra liên tiếp gây ám ảnh, mà không ít vụ tai nạn do tài xế phóng nhanh vượt ẩu, không tuân thủ Luật Giao thông khiến người dân đặt câu hỏi về chất lượng bằng lái và văn hóa giao thông của người tài xế.

Đối với vụ tai nạn xảy ra ngày 7/5 vừa qua căn cứ vào những bất thường của tài xế trước khi gây tai nạn, đang có nghi ngờ tài xế có biểu hiện ngáo đá khi lái xe. Ngoài ra, trước những tổn thất quá lớn về người trên xe khách, nhiều ý kiến cho rằng có lẽ hành khách đã không thắt dây an toàn.

Tại cuộc họp khẩn sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia yêu cầu phải xác minh, làm rõ xe khách có tuân thủ quy định trong hoạt động vận tải, hành khách có thắt dây an toàn hay không, bởi theo ông Hùng, nếu mọi người thắt dây an toàn thì thiệt hại về người có thể không nhiều như vậy.

Trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải

Những vụ TNGT xảy ra nguyên nhân đầu tiên là do lái xe, nhưng cũng không thể bỏ qua trách nhiệm của doanh nghiệp (DN) vận tải. Thực tế cho thấy DN vận tải nào quan tâm đến việc đào tạo, quản lý, giám sát đội ngũ lái xe, xây dựng văn hóa giao thông cho đội ngũ lái xe của mình thì lái xe của DN đó ít gây TNGT và chiếm được thiện cảm của khách hàng.

Ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng cho rằng, DN vận tải có vai trò quan trọng và quyết định tới sự an toàn cho các chuyến đi bằng việc cung cấp hệ thống phương tiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà nước, cung cấp đội ngũ lái xe có năng lực, giàu kinh nghiệm, có ý thức trách nhiệm với sự an toàn của người dân.

Theo ông Thắng, để hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc, DN vận tải nên kiên quyết không giao phương tiện cho những lái xe không đủ tiêu chuẩn, việc sử dụng lái xe phải hợp lý, đúng pháp luật. Ngoài ra, DN vận tải nên chú trọng nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho lái xe.

Đồng tình với ý kiến này, TS.Trần Hữu Minh, Phó Chánh văn phòng Ủy Ban ATGT Quốc gia cho rằng, mỗi DN vận tải nên cân nhắc xây dựng một bộ phận chuyên trách về ATGT và bộ phận này sẽ xây dựng hồ sơ ATGT về các cung đường DN hoạt động, tập huấn các kỹ năng lái xe an toàn cho lái xe…

“Với những tuyến đường tiềm ẩn rủi ro cao như tuyến đường đèo dốc, bộ phận chuyên trách về ATGT trên đường hướng dẫn cho lái xe những cung đường nào cần thận trọng lưu ý… Nếu làm được điều này thì sự tự tin, kiến thức, kỹ năng của lái xe, cách ứng xử của lái xe trên những tuyến đường đó sẽ tốt và an toàn hơn rất nhiều” - ông Minh phân tích.

Theo Nghị định 86 năm 2014 của Chính phủ, các DN vận tải phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho xe và bố trí nhân viên theo dõi hoạt động của tài xế để kịp thời cảnh báo và ngăn chặn vi phạm.

Tuy nhiên, trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vừa qua cũng như nhiều vụ TNGT trước đó, phía DN, chủ xe đã không có sự can thiệp khi để tài xế chạy nhanh trong một khoảng thời gian dài trước khi gây tai nạn.

Vì vậy không nên trông chờ vào sự tự giác của DN, ông Minh cho rằng, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật của các DN vận tải, xử lý nghiêm các DN vi phạm./.

“Đề nghị Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ GTVT tính toán, xem xét việc kiểm tra lái xe thường xuyên. Đảm bảo lái xe có bằng lái, có đủ sức khỏe thể chất và tinh thần, không nghiện ngập để đảm bảo tính mạng hành khách”- Ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Tuyết – Thư/Báo VOV