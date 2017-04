Ngày 9.4, thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Y tế Long An vừa nghỉ hưu, bị chặn xuất cảnh vì 'liên quan đến sự việc đang xác minh'.

Trong lúc tới phi trường làm thủ tục xuất cảnh đi Nhật, ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Y tế Long An vừa nghỉ hưu từ tháng 2.2017, đã bị chặn xuất cảnh .

Cụ thể, vào tối 8.4, khi ông Lê Thanh Liêm tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) làm thủ tục đi Osaka (Nhật Bản) trên chuyến bay VN320 của Hãng hàng không VN lúc 23 giờ 40, thì bị Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất “lập biên bản chưa giải quyết xuất cảnh” theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An.

Biên bản 'chưa giải quyết xuất cảnh' đối với ông Lê Thanh Liêm

Trước đó ngày 7.4, căn cứ đề nghị của Sở Y tế (ngày 29.3.2017) và đề xuất của Sở Ngoại vụ (ngày 4.4.2017), Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần đã ký văn bản đồng ý cho ông Lê Thanh Liêm “được nghỉ phép năm 2017 để đi du lịch tại Nhật Bản. Thời gian từ ngày 9 đến 14.4.2017, kinh phí do cá nhân tự túc”.

Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Long An đồng ý cho ông Liêm được nghỉ phép đi du lịch tại Nhật Bản

Trả lời PV Thanh Niên ngày 9.4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần cho biết hiện ông “cũng chưa rõ lý do” và hẹn sẽ kiểm tra lại rồi trả lời sau.

Trao đổi với PV Thanh Niên vào ngày 9.4, thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết việc ông Liêm bị Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất chặn lại là theo đề nghị của Công an tỉnh Long An vì “liên quan đến sự việc đang xác minh”.

Hoàng Phương