Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Hồng Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Nam Khánh Hòa.

Chiều 6/4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Hồng Hải - nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Nam Khánh Hòa (gọi tắt là Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi tham ô tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 278 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Theo hồ sơ, năm 2016, qua đơn tố cáo, Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa.

Theo đó, trong hai năm 2014 và 2015, công ty do ông Hải điều hành được giao thực hiện 24 công trình nạo vét, bơm tưới; sửa chữa thường xuyên 49 công trình thủy lợi để chống hạn.

Tuy nhiên, công ty này không thực hiện phần lớn các công trình hoặc chỉ thực hiện một phần khối lượng so với kế hoạch.

Ông Hải đã chỉ đạo cấp dưới làm giả giấy tờ, lập hồ sơ khống, hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ rồi thanh toán hầu hết công trình, hạng mục với tổng kinh phí gần 8,5 tỷ đồng.

Bước đầu, Thanh tra Sở Tài chính xác định Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa gây thiệt hại đối với Nhà nước hơn 6,3 tỷ đồng.

Sau khi bị phát hiện sai phạm, ông Hải đã nộp lại ngân sách nhà nước hơn 6,3 tỷ đồng để khắc phục. Sau đó, ông Hải bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

Sau khi tiếp nhận kết luận thanh tra của Sở Tài chính tại Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa, PC46 đã vào cuộc điều tra.

Cũng theo lãnh đạo PC46, đến nay, ngoài ông Hải bị bắt tạm giam để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý các tổ chức, cá nhân đã đồng phạm, tạo điều kiện để ông Hải lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền của Nhà nước.