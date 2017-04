Ngày 22/4, trong cuộc đối thoại trực tiếp với bà con thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung hứa giải quyết công tâm vụ việc ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân Đồng Tâm theo như kiến nghị của bà con. Kết thúc buổi đối thoại, người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm thả 19 cán bộ, chiến sĩ bị giữ trái pháp luật.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung bắt tay bà con xã Đồng Tâm trước khi bắt đầu cuộc đối thoại. Ảnh: vietnamnet

Sáng ngày 22/4, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cùng đại diện các cơ quan chức năng của Trung ương, thành phố (TP)đã về thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để trực tiếp đối thoại với người dân về “điểm nóng” .

Tham dự buổi đối thoại, ngoài Chủ tịch UBND TP còn có đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP; ông Đỗ Văn Đương, Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội; Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an; ông Trần Hữu Lợi, Phó Cục trưởng Cục 1 Thanh tra Chính phủ; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội; đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng cùng một số đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP, huyện Mỹ Đức và khoảng 100 người dân đại diện cho bà con xã Đồng Tâm dự đối thoại trực tiếp tại hội trường.

Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi đối thoại.

Mở đầu cuộc đối thoại, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thị Lan đọc các nguyện vọng của nhân dân trong xã. Theo đó, do nhân dân không hiểu pháp luật nên đã vi phạm pháp luật, mong TP khoan hồng. Bà Lan cũng mong TP ghi nhận việc những ngày qua nhân dân xã Đồng Tâm đã bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho các cán bộ chiến sĩ, đồng thời xem xét trách nhiệm những người đã gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình.

Sau ý kiến của bà Nguyễn Thị Lan, một số người dân khác đã phát biểu về vấn đề nguồn gốc đất đồng Sênh, đồng thời kiến nghị thành phố làm rõ và công bố các căn cứ pháp lý của khu đất cũng như các thủ tục giao đất. Trong đó người dân đề nghị các cơ quan có trách nhiệm trả lời rõ về những thủ tục pháp lý liên quan tới diện tích đất quốc phòng; hai là về quá trình tố tụng khi bắt giữ 4 người dân đã bị khởi tố theo quyết định ngày 30/3/2017 của Công an thành phố.

Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đọc bản cam kết trên loa phóng thanh cho người dân nghe trước khi tiến hành trao trả những người bị giữ.

Sau khi nghe các ý kiến bà con phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nói rõ: Trước hết, tôi xin được chia sẻ với nỗi bức xúc, băn khoăn của bà con đã trình bày trong hội nghị này cũng như suốt thời gian qua. Với tư cách là Chủ tịch UBND TP, trước tiên, tôi ghi nhận tất cả ý kiến của bà con. Trong đơn kiến nghị của bà con đã nêu rõ việc bà con bắt giữ số cán bộ, chiến sĩ là sai - tôi ghi nhận việc này... Tôi cũng ghi nhận những sự việc liên quan đến quản lý đất đai suốt thời gian qua khiến bà con bức xúc dẫn đến những hành vi bộc phát; cũng như ghi nhận bức xúc của bà con về quá trình thi hành công vụ đã có việc làm ảnh hưởng tới sức khỏe cụ Kình.

Về những nguyện vọng của người dân đề xuất, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nêu rõ, bắt đầu từ ngày 15/4 đến nay, lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP giao cho tôi tiếp cận bà con, cả qua điện thoại, cả trực tiếp với những người thân của cụ Kình. Tôi đã trực tiếp giải thích, ghi nhận bà con có tinh thần hợp tác chặt chẽ với tôi; có cuộc nói chuyện hàng giờ, đến 4-5h sáng. Đến hôm nay, bà con đã nhận thức rõ được cái sai, xin khắc phục. Theo bà con nói - đã cho số anh em cán bộ, chiến sĩ ăn uống đầy đủ, những người đã ra về hoàn toàn không có thương tích. Việc cắt cử người canh gác là để bảo đảm an toàn cho các anh em. Tài sản của số cán bộ này hiện vẫn còn nguyên. Tôi ghi nhận và sẽ báo cáo đầy đủ với lãnh đạo Trung ương và thành phố xem xét tất cả các tình tiết tích cực này cho bà con.

Bản cam kết có chữ ký của Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung, ĐBQH Đỗ Văn Đương, Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc.

Về kiến nghị của người dân đề nghị huyện Mỹ Đức không tuyên truyền đất khu vực này là đất quốc phòng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết: Đã chỉ đạo huyện Mỹ Đức chấm dứt việc tuyên truyền như vậy vì hiện nay TP đang triển khai thanh tra toàn diện việc quản lý và sử dụng khu đất này.

Về đề nghị không đưa lực lượng về trấn áp, đồng chí Nguyễn Đức Chung nói rõ: Có thể bà con có tâm lý cho rằng có lực lượng của Bộ Công an, Công an TP về giải cứu. Tôi đã cam kết không có trấn áp và bà con cũng thấy không có chuyện đó xảy ra.

Về kiến nghị của người dân đề nghị Tập đoàn Viettel dừng thi công, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định: TP đã quyết định thanh tra toàn diện khu đất này và cam kết đúng 45 ngày sẽ ra kết luận. Trong quá trình thanh tra, TP đã yêu cầu các tập thể, cá nhân đang thi công ở khu vực đất sân bay Miếu Môn dừng thi công, người dân cũng giữ nguyên hiện trạng để phục vụ công tác thanh tra. Trong quá trình thanh tra sẽ có sự giám sát của Thanh tra Chính phủ, Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội), các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Các cán bộ, chiến sĩ ra về trong sự quan tâm của người dân hai bên đường làng.

Về việc làm rõ quá trình bắt giữ cụ Kình, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, sau khi cụ Kình bị Cơ quan điều tra bắt giữ, tôi đã có mặt yêu cầu hủy quyết định, gặp các bác sĩ đầu ngành, đề nghị chữa trị tốt nhất cho cụ. Cụ Kình đã được mổ an toàn, tỉnh táo. Thực sự trong lòng, tôi mong cụ hồi phục nhanh nhất để về đây, để bà con yên tâm, vì cụ là người có uy tín. Nhưng theo các bác sĩ, với tình hình hiện tại, việc ở lại bệnh viện là tốt nhất cho cụ. Hiện cụ Kình đang nằm ở phòng hậu phẫu, gia đình có thể ra trông coi. Liên quan tới quá trình bắt giữ cụ Kình, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, lãnh đạo TP đã trực tiếp trao đổi với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Bộ Công an. Bộ Công an sẽ cử đoàn thanh tra toàn bộ quá trình làm việc của Công an TP để xem xét, xử lý, nếu trong quá trình thi hành công vụ có gây thương tích đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy tố. Pháp luật không có vùng cấm.

Về ý kiến của người dân cho biết có đối tượng hình sự đến quấy nhiễu tại địa phương, tôi mời Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Giám đốc Công an TP về cùng để có biện pháp trấn áp, ngăn chặn các đối tượng hình sự quấy nhiễu.

Sau khi kết thúc buổi đối thoại tại trụ sở UBND xã, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã cùng đoàn công tác đi bộ ra nhà văn hóa thôn để thăm cán bộ, chiến sĩ đang bị giữ trái pháp luật; thăm một số công trình phúc lợi của địa phương. Trên đường đi, Chủ tịch UBND TP đã bắt tay, chào hỏi người dân. Người dân đã tặng hoa cho Chủ tịch UBND TP và cho biết rất phấn khởi với kết quả đạt được sau buổi đối thoại.

Chiều ngày 22/4, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm Nguyễn Thị Lan đọc biên bản làm việc của Chủ tịch UBND TP Hà Nội với đại diện người dân địa phương, trong đó có nội dung cam kết trực tiếp kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra trong việc làm rõ diện tích đất đồng Sênh phần nào là đất nông nghiệp, phần nào là đất quốc phòng bảo đảm đúng quyền lợi chính đáng cho người dân Đồng Tâm theo pháp luật; không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm; chỉ đạo điều tra xác minh làm rõ việc bắt, gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Biên bản làm việc này đã được ký dưới sự chứng kiến của hai đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương và Dương Trung Quốc.

Sau khi biên bản làm việc được thông báo, toàn bộ 19 cán bộ, chiến sĩ bị giữ trái pháp luật đã rời khỏi nhà văn hóa thôn Hoành, xã Đồng Tâm. Gần 2.000 người dân tập trung bên ngoài nhà văn hóa thôn Hoành, bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước kết cục của sự việc.

Anh Tuấn