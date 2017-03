Quân đội Syria cùng với lực lượng Nga giải phóng thành cổ Palmyra khỏi tay khủng bố IS mở ra cơ hội khôi phục hoàn bình ở Syria và Trung Đông.

Quân đội Syria dưới sự hỗ trợ của lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã giải phóng thành cổ Palmyra khỏi tay bọn khủng bố IS. Đây được coi là vị trí quan trọng không chỉ vì là nơi bảo tồn di tích lịch sử nhân loại mà còn là chìa khóa để tiến tới hòa bình ở Syria.Trên mạng xã hội đã xuất hiện một số hình ảnh thành các khu vực ở thành cổ Palmyra đã được giải phóng, tuy nhiên dường như chúng bị phá hủy nghiêm trọng.

Dưới sự giúp đỡ của các lực lượng Nga, quân đội Syria đã giải phóng thành phố Palmyra

Thành phố Palmyra là nơi tập trung nhiều vị trí chiến lược quan trọng của Syria. Việc kiểm soát chúng cho phép chính phủ khôi phục lại ngành công nghiệp và các nhà máy nhiệt điện cũng như khôi phục được di tích lịch sử cổ đại nổi tiếng có giá trị.

Sau nhiều ngày quân đội Syria tấn công liên tục, kết quả đã buộc bọn khủng bố IS phải bỏ chạy khỏi thành phố Palmyra, quân đội Syria cắt đứt liên lạc của bọn chúng với bọn khủng bố ở các thành phố Raqqa và Deir ez-Zor, chiếm các đồn và kho vũ khí của các chiến binh IS và kiểm soát phần lớn thành cổ.

Dưới sự giúp đỡ của lực lượng Hàng không vũ trụ Nga và các cố vấn quân sự của Nga, quân đội Syria liên tục giành được nhiều thắng lợi và giảm được thiệt hại đi đáng kể.

Cụ thể, cuộc tấn công tổng lực trên mọi mặt trận, quân đội chính phủ đẩy lùi khủng bố IS và buộc chúng phải tháo chạy, họ chiếm được các khu vực ở phía nam của Jabal Hayyal. Sau đó, mở cuộc tấn công vào Jebel al-Tar làm bàn đạp để tấn công vào phía tây Palmyra, chia cắt lực lượng khủng bố IS ở căn cứ không quân T-4, các mỏ dầu khí Jezal và Johar, sau đó tiến tới giải phóng sân bay. Giải phóng thành phố này là bước tiến vô cùng quan trọng, đây là vị trí chiến lược, không chỉ góp giải quyết tình hình ở Syria mà còn toàn bộ khu vực Trung Đông.

Trước đó, những ngày đầu tháng 3/2017 quân đội Syria dưới sự hỗ trợ của lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã chiếm lần lượt tam giác Palmyra, sau đó đánh bại lực lượng khủng bố IS trên dãy núi Al-Tar phía tây bắc thành phố Palmyra. Cùng lúc đó, các đơn vị quân đội cũng tập trung lực lượng chuẩn bị tấn công vào phía tây thành phố Palmyra.

Những cuộc tấn công của quân đội Syria, phối hợp với lực lượng không quân đội Nga đã gây tổn thất nặng nề cho lực lượng khủng bố IS trên toàn mặt trận. Một phần lớn chiến binh IS buộc phải rút khỏi địa bàn này để phân tán sang các khu vực chiến trường khác. IS hiện không thể điều động được binh lực tăng cường cho khu vực này.

Mặc dù chiến dịch thành công và quân đội Syria đã dành kiểm soát thành cổ này. Tuy nhiên hiện vẫn còn một lực lượng liên tục chống phá. Quân đội Syria tiếp tục cũng cố lực lượng kiểm soát chặt chẽ thành phố này.

Lưu ý rằng, đây là lần thứ hai quân đội Syria giành lại Palmyra trong vòng 1 năm qua. Trước đó, họ từng nắm quyền kiểm soát thành phố cổ này trong 8 tháng, trước khi để rơi vào tay IS sau một đợt tiến quân bất ngờ của phiến quân Hồi giáo hồi tháng 12/2016.

Minh Tú