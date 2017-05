Xác định U20 New Zealand là đối thủ duy nhất có thể kiếm điểm, HLV Hoàng Anh Tuấn dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về đội bóng đến từ châu Đại Dương

Nhờ phần mềm InStat mà LĐBĐ Việt Nam đặt mua, HLV trưởng U20 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn có thời gian nghiên cứu kỹ về 3 đối thủ. Riêng trận mở màn bảng E VCK World Cup U20 gặp U20 New Zealand vào lúc 18 giờ ngày 22-5 được xác định là cơ hội duy nhất để U20 Việt Nam vào vòng 2.

Các cầu thủ U20 New Zealand sở hữu thể hình cao lớn và lối chơi rất gắn kếtẢnh: Reuters

"Như tôi từng nói, chính HLV Darren Bazeley của U20 New Zealand cũng đánh giá ở bảng E, U20 Pháp mạnh vượt trội. Vì thế, U20 New Zealand xác định trọng tâm của bảng là 2 trận đấu với U20 Việt Nam và U20 Honduras. New Zealand hơn Việt Nam ở kinh nghiệm trận mạc khi từng vào đến vòng 1/8 World Cup U20 cách đây 2 năm. Có thể nói, trận đấu với họ sẽ định đoạt khả năng đi tiếp của U20 Việt Nam" - HLV Hoàng Anh Tuấn nhìn nhận.

Đội hình mà HLV Darren Bazeley mang đến Hàn Quốc lần này có 14 cầu thủ từng đăng quang giải U20 châu Đại Dương vào tháng 9-2016. Riêng trận chung kết, U20 New Zealand đè bẹp chủ nhà Vanuatu 5-0. Đây là nguyên nhân khiến HLV Hoàng Anh Tuấn rất lo lắng vì ngay sau khi sang Hàn Quốc, U20 Việt Nam từng có dịp so tài với Vanuatu và hòa 1-1.

Theo danh sách đăng ký gửi lên FIFA, có đến 11/21 cầu thủ mà HLV Bazeley mang sang Hàn Quốc từng chơi bóng cùng nhau ở VCK Giải U17 thế giới năm 2015. Ngoài ra, 5 cầu thủ khác là hậu vệ Dane Ingham, các tiền vệ Clayton Lewis, Moses Dyer cùng cặp tiền đạo Logan Rogerson và Henry Cameron đang là thành viên đội tuyển quốc gia New Zealand. Vì vậy, xét về sự gắn kết, mạch lạc trong lối chơi thì U20 New Zealand không hề kém cạnh đối thủ nào tại VCK World Cup U20.

Không những sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm, U20 New Zealand còn được dẫn dắt bởi một cái tên cũng rất đáng nể: HLV Bazeley. Nhà cầm quân 44 tuổi người Anh đã làm công việc này từ năm 2013 đến nay, hiện là trợ lý của đội tuyển quốc gia New Zealand. Bazeley từng có hơn 400 trận đấu ở Giải Ngoại hạng Anh, có bằng A HLV do UEFA cấp. Ông được ca ngợi là người có công phát triển bóng đá trẻ New Zealand khi tham gia nhiều dự án đào tạo trẻ khắp đất nước.

Rất may và thuận lợi cho HLV Hoàng Anh Tuấn là VFF đã thu thập rất nhiều băng hình các trận đấu của những đối thủ mà U20 Việt Nam sẽ gặp ở bảng E, mua phần mềm InStat để giúp nhà cầm quân này có những đánh giá cụ thể về sức mạnh cũng như điểm yếu của đối phương. "Phần mềm InStat khá tiện ích nhưng để dùng nó thật hiệu quả thì phải kết hợp với phương pháp khác. Chẳng hạn, phải cập nhật thông tin, tình hình sức khỏe của cầu thủ đối phương để có cái nhìn tổng quan về họ" - ông Tuấn cho biết.

Thời gian gần đây, HLV Hoàng Anh Tuấn sụt 3 kg vì áp lực công việc căng thẳng, thường xuyên thức khuya để nghiên cứu băng hình về đối thủ. Các trợ lý của HLV người Khánh Hòa tin rằng với trách nhiệm của một HLV, ông Tuấn sẽ giải mã được U20 New Zealand, truyền thêm lửa cho các học trò để quyết tâm giành 3 điểm với hy vọng có mặt ở vòng 16 đội.

Phan Thanh Hậu giành vé vớt

Sau buổi tập chiều 17-5 tại Mokpo - Hàn Quốc, U20 Việt Nam đã chính thức gút danh sách 21 cầu thủ tham dự VCK World Cup U20. Chứng kiến tiền vệ Phan Thanh Hậu của HAGL hoàn thành trọn vẹn buổi tập, trong đó gồm cả phần nội dung chia đội hình thi đấu đối kháng, HLV Hoàng Anh Tuấn đã quyết định điền tên học trò này thay cho Văn Tới, người dính chấn thương khi sang Hàn Quốc.

Đây chính là thành quả sau 11 ngày nỗ lực tập luyện hồi phục sau chấn thương của Thanh Hậu dưới sự hướng dẫn của bác sĩ đội tuyển. Như vậy, 2 cầu thủ sẽ phải nói lời chia tay U20 Việt Nam đã được xác định là Văn Tới và Tiến Anh. Sáng 18-5, bộ đôi này sẽ lên đường trở về nước. Trong khi đó, U20 Việt Nam cũng sẽ rời Mokpo sau bữa ăn trưa để chuyển tới địa điểm thi đấu bảng E VCK U20 World Cup 2017 tại TP Cheonan.

Minh Ngọc