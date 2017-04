Chuyện bộ tứ Trường Giang- Trấn Thành- Hoài Linh- Việt Hương xuất hiện dày đăc trên các chương trình giải trí đã không còn lạ lẫm với khán giả Việt nhiều năm nay.

Từ việc cầm cân nảy mực ở vị trí ban giám khảo, host tại các gameshow, MC hay khách mời thì hình ảnh của bốn thành viên được phủ sóng tần suất dày đặc trên màn ảnh.

Khán giả đã không còn bất ngờ về thu nhập khủng của bốn nhân vật bằng việc làm viêc nhiệt huyết có mặt ở tất cả mọi show truyền hình. Không phải ngẫu nhiên họ nhận được sự ưu ái của các nhà sản xuất trong hầu hết các gameshow .

Nếu tính cả Tìm kiếm tài năng Việt - Vietnam’s Got Talent 2016, Trấn Thành và Việt Hương đang và sẽ xuất hiện cùng nhau trong 5 chương trình là Thách thức danh hài, Cười xuyên Việt, Ơn giời, cậu đây rồi!, Tìm kiếm tài năng Việt, My man can - Đàn ông phải thế, trước đó vài tháng là Bí mật đêm chủ nhật. Ngoài ra, Trấn Thành còn đang đảm nhận vai trò giám khảo chương trình Hoán đổi, MC của Thử thách cùng bước nhảy; Việt Hương làm MC chương trình Àha và Chuẩn cơm mẹ nấu.

Bộ tứ: Hoài Linh, Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang trong chương trình Bí mật đêm chủ nhật

Hội tụ đủ yếu tố cần có để thu hút số đông khán giả quan tâm đến các show truyền hình.

Các chương trình hài kịch trên truyền hình bùng nổ cũng tạo tiền đề giúp cho những nghệ sĩ hài trẻ có nhiều đất làm nghề hơn. Trường Giang là một cây hài trẻ gia tăng mức độ nổi tiếng nhờ vào sự nở rộ này. Từ người chơi trong chương trình Bí mật đêm chủ nhật, Ơn giời, cậu đây rồi! đến giám khảo chương trình Hoán đổi. Từ MC chương trình Chung sức, anh tiến tới hốt luôn MC chương trình Bước nhảy ngàn cân và Ca sĩ giấu mặt.Hoài Linh chưa bao giờ cố gắng thể hiện sức ảnh hưởng cũng như tầm quan trọng của mình nhưng tất cả điều đó vẫn hiển hiện ra ngoài một cách dễ thấy. Cứ nhìn vào những chương trình có mặt Hoài Linh trong thời gian qua, sẽ thấy danh hiệu vua giải trí chưa ai cạnh tranh nổi với anh. Những chương trình mà Hoài Linh tham gia có thể kể tên hàng loạt như: Ơn giời, cậu đây rồi!, Bí mật đêm chủ nhật, Hội quán tiếu lâm, Ca sĩ giấu mặt, Bước nhảy ngàn cân, Gương mặt thân quen nhí, Người bí ẩn...

Liên tiếp ghi tên mình trong các show truyền hình với vai trò là người cầm trịch, giám khảo, MC..., Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang, Việt Hương đang là bộ tứ quyền lực nhất của showbiz. Nhiều người cho rằng họ đang thiết lập nên một đế chế trên truyền hình giải trí và ở vị trí là những người thống lĩnh.

Quyền lực đến từ tài năng

Họ thật sự có quyền lực, trước hết là với các nhà sản xuất bởi biết bao chương trình đang đua nhau ra đời và đều mong có được chữ ký của họ vào bản hợp đồng” - MC - nhà báo Trác Thúy Miêu khẳng định. Các nhà sản xuất sẵn sàng chi cát-sê khủng để mời được 4 nghệ sĩ hài này vào chương trình của họ là chuyện không phải mới. Rất nhiều bài báo đã hé lộ mức cát-sê cao ngất ngưởng từ vài chục đến cả trăm triệu đồng/tập/chương trình truyền hình. Dù vậy, nhà sản xuất vẫn cho rằng mức cát-sê đó là hoàn toàn hợp lý và xứng đáng.

Đại diện Công ty BHD (sản xuất chương trình Tìm kiếm tài năng Việt 2016) giải thích: “Tại sao lại không thể mời Trấn Thành và Việt Hương làm giám khảo trong khi họ là những người đang rất ăn khách. Cả hai cũng từng có kinh nghiệm làm giám khảo ở nhiều chương trình khác nhau. Sự xuất hiện của họ cũng được kỳ vọng sẽ là làn gió mới trẻ trung, hiện đại góp phần tạo hứng khởi cho mùa giải thứ tư này”. “Trao quyền lực cho các nghệ sĩ này là trao cả số phận chương trình vào tay họ nhưng chúng tôi luôn yên tâm, tin tưởng tuyệt đối tên tuổi của 4 nghệ sĩ hài này sẽ bảo chứng cho rating (tỉ suất người xem), các spot (lượt) quảng cáo” - đại diện một nhà sản xuất khác nói. Rất nhiều nhà sản xuất đang nhắm đến Trường Giang vì họ thấy được con đường danh vọng của nam nghệ sĩ này còn rất dài nên theo họ: Ở đâu có Trường Giang, ở đó sẽ hút khán giả. Ngay từ tuần đầu tiên của chương trình Chung sức phát sóng với sự xuất hiện của Trường Giang ở vai trò MC đã đẩy rating tăng gấp đôi.

Nếu xét lại, nghệ sĩ là người không có quyền lực nào khác ngoài sức mạnh được tạo ra bởi tài năng nghệ thuật của họ. Nói cách khác, quyền lực không tự nhiên có, không tự nhiên mà giữ được, nó đến từ tài năng thực thụ và thái độ làm nghề chuyên nghiệp của nghệ sĩ. “Dù có những xuất phát điểm khác nhau nhưng cả 4 người đều có năng khiếu, sự duyên dáng, hài hước riêng. Sức hút khán giả của họ là thực sự, chứ không phải được mua bằng chiêu trò. Sự săn đón của các nhà sản xuất và sự thu hút của khán giả là xứng đáng” - MC - nhà báo Trác Thúy Miêu đánh giá.

Với số năm bước chân vào nghề quá lâu Hoài Linh, Việt Hương là những nghệ sĩ có đầy đủ kinh nghiệm để xây dựng sức hút cho một game show. Những đánh giá chuyên môn sắc sảo ghi điểm với khản giả luôn là sức hút của Hoài Linh và Việt Hương Sự nhanh nhẹn, hoạt ngôn và duyên dáng trên sóng truyền hình của Trấn Thành và Trường Giang được khán giả đánh giá cao.

Bốn nhân vật đủ thông minh để đưa ra những lời nhận xét sắc sảo, đủ duyên dáng để chiếm được cảm tình của khán giả, đủ hài hước để khiến không khí trong trường quay trở nên thoải mái hơn và cũng đủ khiêm tốn để không làm mất lòng khán giả.

Sức hút của bốn nhân vật trong mỗi gameshow là sự tương tác hoàn hảo với nhau trong lối giao tiếp vừa hài hước tránh sự nhàm chán vỗn đơn điệu của các show truyền hình Việt và vẫn có tính nhân vân trong mỗi chương trình. Phong cách làm việc chuyên nghiệp mà không quá dập khuôn là làn gió mới cho truyền hình .

Trong mỗi chương trình, theo mỗi chủ đề hướng đến của mỗi nhà sản xuất cả bốn nhân vật linh hoạt trong cách bám theo kịch bản và tránh việc bản sao phong cách cho tất cả show truyền hình. Biết cách làm mới phong cách trong từng chương trình để khán giả không bị bão hòa hình ảnh của bộ tứ chiếm hữu sóng truyền hình.

Luôn tạo điều kiện cho những tài năng bước chân vào showbiz

Thực tế đã chứng minh, từ những gameshow có mặt của Hoài Linh, Trường Giang, Việt Hương, Trấn Thành đã có rất nhiều thí sinh tài năng và thẳng bước vào showbiz nhờ ê-kíp hùng hậu phía sau. Họ còn tạo điều kiện để những tài năng nghệ thuật có cơ hội trải nghiệm năng lực trong làng giải trí.

Trong thời điểm chương trình truyền hình thực tế đang bão hòa, việc mời một nghệ sĩ có tên tuổi và dày dạn chuyên môn để góp mặt trong các gameshow không phải điều dễ dàng. Chưa kể đến việc những nghệ sĩ được mời host không chỉ có chuyên môn tốt mà còn phải mang tính giải trí cao để tăng thêm độ hấp dẫn cho chương trình, thu hút hơn với công chúng.

Và với bộ tứ quyền lực của làng giải trí Việt, với kĩ năng nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, niềm đam mê với nghệ thuật và sức hút của họ, sự xuất hiện của bố tứ trong mỗi hoạt động giải trí vẫn luôn nhận được sự ngóng đợi của khán giả màn ảnh.

Sam Thái