Có thời điểm giá bình quân ô tô Ấn Độ nhập về cảng Việt Nam chỉ 84 triệu đồng/chiếc, chưa bằng một nửa so với ô tô các nước khác.

Theo Tổng cục Hải quan, ô tô nguyên chiếc các loại xuất xứ từ Ấn Độ nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh. Tính riêng từ đầu năm đến ngày 15-3, lượng ô tô nhập từ nước này đã đạt gần 4.800 chiếc, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Hút khách hàng vì giá rẻ

Mức giá bình quân khai báo hải quan của ô tô Ấn Độ chỉ gần 3.798 USD/chiếc, tương đương 86 triệu đồng (chưa tính các loại thuế và phí khi bán ra thị trường). Thậm chí có thời điểm giá bình quân ô tô Ấn Độ nhập về cảng Việt Nam chỉ 84 triệu đồng/chiếc, chưa bằng một nửa so với ô tô các nước khác.

Theo ông Bùi Xuân Trường, đại diện Công ty Anycar Việt Nam, người tiêu dùng hiện nay rất chuộng xe Ấn Độ vì thiết kế khá bắt mắt, đa dạng và đặc biệt giá rẻ hơn nhiều so với các dòng xe cùng phân khúc. Đa số người tiêu dùng Việt có trong tay khoảng 300-400 triệu đồng đều lựa chọn ô tô Ấn Độ. Hơn nữa, nhiều người Việt có tâm lý thích ô tô ngoại nên xe Ấn Độ có cơ hội “làm mưa làm gió” trên thị trường.

Vì sao rẻ?

Lý giải vì sao xe Ấn Độ giá rẻ bất ngờ, PGS-TS Phạm Xuân Mai, chuyên gia trong lĩnh vực ô tô, cho rằng do một số mẫu xe đã bỏ bớt các phụ kiện, không trang bị các linh phụ kiện như xe từ các nước khác.

Ví dụ, một số mẫu xe cỡ nhỏ nhập từ Ấn Độ đã bỏ bớt túi khí, bớt một số phụ kiện… dẫn đến tính tiện nghi, tính an toàn không bằng xe sản xuất từ các nước ASEAN.

Xe nhập từ Ấn Độ, nhất là ở phân khúc cỡ nhỏ trang bị chức năng hỗ trợ an toàn rất thô sơ, hệ thống hỗ trợ thắng hạn chế, đa số chỉ trang bị một túi khí cho người lái trong khi xe từ các nước khác có nhiều túi khí hơn hoặc có trang bị hệ thống thắng điện tử an toàn.

Ô tô Ấn Độ đang tạo nên cơn sốt trên thị trường Việt Nam. Trong ảnh : Khách hàng đang chọn mua xe. Ảnh: QUANG HUY

Đang chạy dòng xe nhập khẩu từ Ấn Độ, anh Nguyễn Nghĩa nhà ở quận Thủ Đức, TP.HCM nhận xét xe Ấn Độ có nhược điểm là tính an toàn không cao, chỗ ngồi không thoải mái nếu ngồi lâu, cách âm kém.

“Đặc biệt vỏ xe sản xuất tại Ấn Độ thường nhỏ, độ bám đường không tốt, tiết kiệm nhiên liệu kém. Có điều phải sử dụng thêm một thời gian nữa mới đánh giá được chính xác chất lượng xe” - anh Nghĩa nói.

Cần lưu tâm chất lượng, độ bền

Do vậy khi mua ô tô Ấn Độ, ngoài yếu tố giá rẻ thì cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng. Kỹ sư Lê Văn Tạch, hiện làm việc tại Toyota Việt Nam, lưu ý để xét về độ an toàn của một ô tô không thể bỏ qua bộ phận túi khí, hệ thống lái, hệ thống bổ trợ cho thắng, hỗ trợ thắng khẩn cấp...

Nhiều ý kiến dự báo sau một thời gian hút khách nhờ giá rẻ, xe Ấn Độ sẽ giảm dần thị phần do không cạnh tranh được về mặt chất lượng với xe nhập từ các nước khác. Thậm chí với chất lượng như hiện nay rất có thể xe Ấn Độ rồi sẽ đi vào vết xe đổ như ô tô của Trung Quốc “chết yểu” chỉ sau một thời gian vào thị trường Việt Nam.

Đơn cử như ô tô Tata Nano do Ấn Độ sản xuất, giá tại nước này chỉ khoảng 2.500 USD/chiếc, tức nếu bán sang Việt Nam khoảng 100 triệu đồng. Nhưng khi bước vào xe này ai cũng phải sốc vì ô tô này chỉ có một kiếng chiếu hậu, không có máy lạnh; khoang hẹp, chật cứng...

Theo PGS Phạm Xuân Mai, với những mẫu ô tô do Ấn Độ tự sản xuất như Tata Nano thì số phận có thể sẽ như xe Trung Quốc vì chất lượng không đảm bảo. Còn đối với những thương hiệu xe toàn cầu chỉ mượn Ấn Độ là nơi mở nhà máy sản xuất, lắp ráp theo công nghệ của hãng xe như Suzuki, Hyundai, Honda… thì có thể vẫn sống khỏe.

Ông Bùi Xuân Trường, đại diện Công ty Anycar Việt Nam, thì cho rằng xu hướng người Việt vẫn thích dòng xe hiện đại, chất lượng tốt, tiện nghi và tính an toàn cao. Hơn nữa từ năm 2018, một số mẫu xe nhập từ ASEAN giá sẽ rẻ hơn nhờ thuế về 0% sẽ tạo áp lực cho xe giá rẻ Ấn Độ.

Do đó nếu xe Ấn Độ không thay đổi về chất lượng để đáp ứng nhu cầu người dùng thì sẽ hết đất sống tại thị trường Việt.

Rẻ đến mức đáng ngờ

Ông Phạm Nguyên, đại diện một công ty kinh doanh ô tô nhập khẩu, cho rằng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Ấn Độ về cảng Việt Nam thời gian gần đây rẻ bất thường. Bởi xe Ấn Độ vào Việt Nam hiện chịu mức thuế nhập khẩu là 70%, cao hơn gấp đôi thuế nhập khẩu xe từ khu vực các nước ASEAN nhưng giá xe nhập lại chưa bằng một nửa giá xe nhập từ ASEAN.

Giới kinh doanh ô tô nhập khẩu tại TP.HCM cũng thông tin: Một số mẫu xe sản xuất tại Ấn Độ đã nhập khẩu Việt Nam được thử nghiệm trong bài test của Chương trình đánh giá xe toàn cầu NCAP về an toàn va chạm cho kết quả đáng lo ngại. Lý do là các phiên bản xe bị cắt giảm an toàn về túi khí và hệ thống thắng ABS. Vì vậy, Việt Nam cần nhanh chóng có tiêu chuẩn hoặc áp tiêu chuẩn chất lượng ô tô của các nước khác như EU để kiểm soát và ngăn chặn ô tô kém chất lượng, mất an toàn nhập vào Việt Nam.

Ô tô Trung Quốc dần biến mất

Sau giai đoạn hoàng kim ngắn ngủi, các dòng xe giá rẻ bất ngờ (khoảng 200-400 triệu đồng/xe) như BYD, Cherry, Geely, Lifan, Baic… của Trung Quốc dần biến mất trên thị trường Việt Nam. Kim ngạch nhập khẩu ô tô Trung Quốc đang tụt xuống mức chưa từng thấy. Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 1-2017, cả nước chỉ nhập 94 chiếc, giảm hơn sáu lần so với cùng kỳ tháng 1-2016 và gần 18 lần so với cùng kỳ năm 2015.

Chất lượng và độ bền là nguyên nhân chính khiến người tiêu dùng Việt quay lưng với ô tô Trung Quốc.