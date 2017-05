Người dân Huế đã thấy một vòng tròn ánh sáng khác thường bao quanh mặt trời, thỉnh thoảng chuyển màu sắc như bảy sắc cầu vồng.

Vào khoảng 10h30 sáng nay 9/5, đúng ngày rằm tháng Tư (14/4 âm lịch), trên bầu trời xứ Huế xuất hiện ánh hào quang tỏa sáng, tạo vòng tròn xung quanh mặt trời.

Ban đầu vòng tròn 7 sắc có đường kính nhỏ, mỏng. Sau đó, nó to và đậm dần. Nhiều người dân xứ Huế tỏ ra thích thú và đổ xô đến xem, ghi hình, chụp ảnh lưu lại những khoảng khắc hiếm có này.

Hiện tượng này còn được nhìn thấy rõ nét ở tượng đài Quán Thế Âm Bồ Tát ở xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

Vòng tròn lạ xuất hiện trên bầu trời Huế

Trước đó, ngày 7/5 tại Nghệ An cũng xuất hiện, hiện tượng mặt trời lạ này. Khu vực mặt trời lạ được nhìn thấy rõ nhất tại xã Quỳnh Yên (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Theo lý giải của khoa học, đây được gọi là "quầng mặt trời"- một hiện tượng quang học tự nhiên nhưng hiếm thấy, do ánh sáng của mặt trời chiếu qua đám mây tầng cao, gọi là mây ti tầng Cirrostratus, ký hiệu Cs, là một loại mây mỏng, nói chung đồng nhất, hợp thành từ các tinh thể nước đá, có khả năng tạo ra các quầng. Khi nó có độ dày đủ lớn để có thể nhìn thấy thì nó có màu ánh trắng, thường không có các đặc trưng để phân biệt. Khi che phủ toàn bộ bầu trời và đôi khi là quá mỏng để có thể nhận thấy được, nó có thể chỉ ra sự hiện diện của một lượng lớn hơi ẩm trong tầng trên của khí quyển.

Khi quầng mặt trời xuất hiện là biểu hiện thời tiết hiện tại đang diễn ra tại địa phương là tốt, không mưa, khô ráo, trời có nắng to. Quầng mặt trời hoặc mặt trăng là hiện tượng quang học, do ánh sáng của mặt trời hay mặt trăng chiếu qua đám mây tầng cao khoảng 600 – 8.000m. Do mây có cấu trúc là các tinh thể băng nên khi đó ánh sáng mặt trời, mặt trăng bị khúc xạ, sinh ra những vòng tròn.

Hiện tượng này thường được quan sát phổ biến ở Mặt trăng và ít gặp hơn ở Mặt trời. Quầng mặt trời hay quầng mặt trăng có 7 màu như màu sắc của cầu vồng. Tuy nhiên, sự sắp xếp màu của quầng ngược lại với cầu vồng. Trong cùng là màu đỏ, tiếp đến là da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

Minh Hải