Vụ cướp táo tợn xảy ra vào lúc sáng sớm, ngay cạnh trung tâm thành phố khiến người dân hết sức hoang mang, lo sợ. Ngoài việc bị cướp số tiền lớn, nạn nhân còn bị bọn cướp giật đôi bông làm rách tai, chảy máu.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sau khi bà D. hô hoán mình bị cướp

Đổ máu... dựng hiện trường

Sáng sớm 20.10.2014, người dân TP.Cà Mau (Cà Mau) hết sức bàng hoàng trước thông tin bọn cướp đột nhập vào cơ sở thẩm mỹ của bác sĩ S. (ở P.8), khống chế bà D. (vợ bác sĩ S.) cướp tài sản rồi tẩu thoát bằng lối thoát hiểm.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện két sắt tại phòng ngủ của ông S. và cửa thoát hiểm ở lầu 1 bị mở; trong khi cổng rào vẫn khóa, nhưng cửa cuốn mở lên khoảng 80 cm, cửa trước và cửa sau chưa phát hiện có dấu hiệu đột nhập hay cạy phá. Cơ quan điều tra cũng phát hiện cây dao dài khoảng 35 - 40 cm mà bọn cướp dùng để khống chế bà D...

Tường thuật với Cơ quan điều tra, bà D. cho biết trong khi ông S. đưa con đi học, còn bà đang lên phòng lấy đồ để tắm thì bất ngờ có 2 người lạ mặt ập vào nhà. Một người rút dao ra đưa vào cổ bà để khống chế, còn người kia chạy ra nhà sau lấy thêm 2 cây dao đến uy hiếp, yêu cầu bà mở két sắt, nếu không sẽ giết chết. Lo sợ đến tính mạng, bà D. lấy chìa khóa mở két sắt rồi bất lực đứng nhìn 2 tên cướp gom toàn bộ tài sản cất trong tủ, gồm: 200 triệu đồng tiền mặt và 9 chỉ vàng 24K. Sau đó, bọn cướp tiếp tục khống chế, lột hết nữ trang trên người bà D. gồm: 2 nhẫn vàng 18K, trọng lượng mỗi chiếc 1,7 chỉ và một sợi dây chuyền vàng 18K trọng lượng 7,8 chỉ. Ngoài ra, bà D. còn bị bọn cướp giật đôi bông làm rách dái tai. Những người sống lân cận cho biết lúc đó họ thấy bà D. chạy ra sân trong tình trạng tai bị rách chảy máu, thất thần hô cướp nhưng không ai thấy bóng dáng 2 tên cướp.

Lời khai của bà D. phù hợp với thương tích và những vết trầy xước trên người bà. Nhiều tình tiết khác cũng phù hợp như bọn cướp có thể lẻn vào nhà từ cửa cuốn hạ chưa tiếp đất và ông S. cũng xác nhận nhà bị mất 2 con dao Thái Lan đúng như lời khai của vợ. Đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, nói: “Đây là một vụ cướp táo tợn, lại xảy ra vào ban ngày, khiến người dân hoang mang. Do vậy, Ban giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo phải tập trung điều tra phá án nhanh nhất để người dân yên tâm”.

Trấn an chồng, khoan hồng cho vợ

Chiều cùng ngày, sau khi khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân và nhân chứng, Cơ quan điều tra xác định đây là vụ dựng hiện trường giả cướp. Tuy nhiên, có một tình tiết mà Cơ quan điều tra phải cân nhắc là bà D. dám tự mình xé rách dái tai để tạo dựng hiện trường giả, do vậy nếu công bố kết quả điều tra không khéo có thể dẫn đến tình huống xấu là bà D. sẽ tự tử do… xấu hổ với chồng và mọi người. Từ tình huống trên, đại tá Quốc xin ý kiến ban giám đốc cho tạm hoãn việc công bố kết quả điều tra và mời bác sĩ S. đến cơ quan trao đổi.

Tại phòng làm việc của đại tá Ngô Tấn Quốc, bác sĩ S. được mời uống trà, sau đó đại tá Quốc nhẹ nhàng thông báo đây là vụ cướp giả , do chính bà D. dựng lên. Sau khi trấn an để bác sĩ S. bớt “sốc”, đại tá Quốc từ từ bày ra các “vật chứng” thu thập tại hiện trường. Bác sĩ S. run run cầm 2 con dao được gói cẩn thận trong bọc ni lông, rồi đến cái điện thoại, chiếc bông tai… Ánh mắt thất thần, đầy hoang mang. Đại tá Quốc giải thích: “Các điều tra viên đã tìm được 2 cây dao và chiếc bông tai ngay dưới mặt nệm trong phòng ngủ của vợ chồng anh, còn chiếc điện thoại thì được tìm thấy ở bụi rậm sau nhà. Một chuyện đơn giản là có ai đi cướp, giật chiếc bông làm tét dái tai của nạn nhân rồi bỏ lại dưới nệm cho nạn nhân không?”.

Rót ly trà mời khách, đại tá Quốc an ủi rồi khuyên bác sĩ S. nên bình tĩnh, vì nóng giận quá mức trong thời điểm này sẽ có thể dẫn đến tình huống xấu; đồng thời nên canh giữ và thuyết phục vợ sớm ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi gặp đại tá Quốc về, bác sĩ S. thức trắng đêm để khuyên nhủ, động viên vợ. Sáng sớm hôm sau, bác sĩ S. gọi điện cho đại tá Quốc hay là đã nói chuyện với vợ và bà đã nhận thức được việc làm sai trái của mình. “Sau đó, bác sĩ S. đưa vợ sang Cơ quan điều tra tự thú, đồng thời kể hết mọi chuyện. Qua đó, chúng tôi đã kết thúc vụ việc một cách nhanh chóng mà vẫn đảm bảo hạnh phúc cho gia đình bác sĩ S. Thêm nữa, do bà D. tự thú nên cũng được hưởng khoan hồng, chỉ bị xử lý hành chính”, đại tá Quốc nói.

Theo lời tự thú của bà D., trong quá trình kinh doanh thẩm mỹ viện tại nhà, bà muốn chứng tỏ khả năng kiếm tiền của mình nên đã nhập vào nhiều mỹ phẩm, dụng cụ thẩm mỹ… Nhưng do thời gian đầu ít khách, mỹ phẩm hư hỏng nhiều nên bị thâm hụt trên 200 triệu đồng. Sợ bị chồng phát hiện nên bà đã làm liều. Chờ lúc chồng vừa chở con đi học, bà liền lấy dao đi giấu, ném điện thoại ra sau nhà, gỡ vòng vàng đeo trên người đem cất rồi tự tay bứt chiếc bông tai gây chảy máu để mọi người tin là bà bị… cướp thật!

Gia Bách