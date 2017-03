Những người trên xe khách gặp phải một phen kinh hoàng khi bất ngờ bị một con nghiện ma túy leo lên xe, dùng dao khống chế tài xế.

Khoảng hơn 0 giờ 1.3, tài xế xe khách 45 chỗ là Trần Thanh Hải (56 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) đang đậu xe ở phà Cao Lãnh phía bờ Lấp Vò (H.Lấp Vò, Đồng Tháp) chờ hành khách đi qua phà lên xe, đã bất ngờ bị một người lạ mặt leo lên xe khống chế.

Xe khách đang chở 47 người đi hành hương Núi Sam (TP.Châu Đốc, An Giang). Lúc này, do qua phà nên hầu hết khách đi bộ xuống xe qua phà, trên xe chỉ còn 6 người già, trẻ em cùng tài xế Hải.

Người đàn ông lạ mặt đã dùng dao kề cổ tài xế Hải, đe dọa nếu tài xế phản kháng sẽ bị giết, sau đó đòi tài xế phải chạy xe đến xã Tân Khánh Trung, H.Lấp Vò cho gặp mẹ ruột và em.

Phan Văn Thiện sau khi bị công an khống chế

Ông Chung Văn Thọ, Trưởng công an H.Lấp Vò, cho biết nhận được tin báo công an huyện đã có mặt, xác định người đang khống chế tài xế Hải là Phan Văn Thiện (40 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Đồng Tháp).

Công an đã làm theo yêu cầu của Thiện, mời mẹ ruột Thiện đến. Tuy nhiên, khi gặp mẹ ruột, Thiện vẫn không chịu xuống xe, vẫn kề dao ngay cổ tài xế Hải. Trước tình hình này, công an đã tìm cách đột nhập vào xe, khống chế Thiện. Một cán bộ công an là Phạm Văn Trứ đã bị Thiện đâm trúng gây thương tích nhẹ. Các chiến sĩ công an đã khống chế, tước đoạt hung khí đảm an toàn cho tài xế Hải và 6 hành khách trên xe,

Theo ông Thọ, thời điểm ấy Thiện có biểu hiện bị ngáo đá , Thiện khai lung tung như bị xã hội đen truy sát nên nhờ tài xế lái xe đến công an nhờ bảo vệ. Cũng có lúc Thiện khai do phạm tội trộm cắp ở TX.Hồng Ngự (Đồng Tháp) nên nhờ tài xế chở Thiện đến TX.Hồng Ngự gặp công an.

Ông Thọ cho biết, Công an H.Lấp Vò đã tạm giữ hình sự Thiện điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Thiện là con nghiện ma túy, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

