Các chiến sỹ của Đồn Biên phòng Bát Xát đã phối hợp với lực lượng Công an Biên phòng huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) giải cứu thành công một nữ sinh bị các đối tượng xấu dụ dỗ lừa bán sang Trung Quốc.

Chiều 24/4, các chiến sỹ của Đồn Biên phòng Bát Xát, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã phối hợp với lực lượng Công an Biên phòng huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) giải cứu thành công một nữ sinh trung học phổ thông, bị các đối tượng xấu dụ dỗ lừa bán sang Trung Quốc.

Trước đó, ngày 15/4, Đồn Biên phòng Bát Xát nhận được tin báo của Hiệu trưởng trường phổ thông trung học số 2 huyện Bát Xát về việc có 3 nữ sinh gồm 2 em học lớp 10 và 1 em học lớp 11 đang là học sinh bán trú tại trường bị mất tích không rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Bát Xát đã khẩn trương xác minh thông tin, báo cáo Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và trao đổi với lực lượng Công an Biên phòng huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) để phối hợp tìm kiếm 3 học sinh trên.

Đến chiều tối 24/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng hai nước, trạm kiểm soát Công an Biên phòng Pả Sa, Hà Khẩu, Trung Quốc thông báo đã giải cứu được một nạn nhân có đặc điểm như thông báo của Đồn Biên phòng Bát Xát. Ngay sau đó nạn nhân đã được Công an Biên phòng nước bạn trao trả qua cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát.

Tại Đồn Biên phòng, nạn nhân Vàng Thị S, dân tộc Mông, sinh năm 2001, đang là học sinh lớp 10 trường phổ thông trung học số 2 Bát Xát cho biết, trước đó ngày 15/4, em và hai người bạn gái cùng trường là Sùng Thị N sinh năm 2000 và Vàng Thị Q sinh năm 2001 đều là người dân tộc Mông, được 3 thanh niên đón đi chơi. Các em đã được các thanh niên trên chở đi ăn uống và sau đó đưa sang Trung Quốc để bán. Sau khi đã sang tới Trung Quốc, các em mới biết mình bị các đối tượng trên lừa bán. Sau khi bị bán, cả 3 nữ sinh đều bị các đối tượng mua bán người nhốt riêng và Vàng Thị S đã nghe được cuộc trao đổi bằng tiếng dân tộc Mông giữa các đối tượng mua bán người, về việc trả giá mua Vàng Thị S với giá 4,6 vạn nhân dân tệ.

Theo lời kể của Vàng Thị S, hai người bạn gái của S đã bị các đối tượng mua bán người bán sâu vào nội địa Trung Quốc, còn S may mắn được lực lượng Công an Biên phòng Trung Quốc phát hiện và giải cứu kịp thời và bàn giao cho Đồn Biên phòng Bát Xát. Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Bát Xát điều tra làm rõ và tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an Biên phòng nước bạn để truy tìm và giải cứu hai nạn nhân còn lại./.