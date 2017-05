Sau cú đâm va vào đuôi xe tải cùng chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, địa phận huyện Thường Tín, chiếc xe khách nát bét phần đầu, lái xe bất tỉnh mắc kẹt trong cabin.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 15h15 ngày 18-5, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, xe khách chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An di chuyển từ Hà Nội hướng về Nghệ An đi đến địa phận huyện Thường Tín, bất ngờ đâm trúng đuôi xe tải đi cùng chiều.

Lực lượng Công an cùng người dân hỗ trợ, giải cứu lái xe bị mắc kẹt

Cú đâm va mạnh đã khiến chiếc xe khách hư hỏng toàn bộ phần đầu và “dính” chặt vào đuôi xe tải, các khung gầm bị dồn bẹp khiến cửa lên xuống bị bịt kín không còn lối thoát nạn cho hành khách. Nhiều người hoảng loạn do bị “nhốt” bên trong xe, lực lượng chức năng đã dùng phương tiện chuyên dụng mở lối, giải cứu an toàn cho hành khách. Rất may không có hành khách nào bị thương nặng.

Chiếc xe bị dẹp toàn bộ phần cabin, lái xe bị mắc kẹt bên trong

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục CSGT Bộ Công an và lực lượng cứu hộ, cứu nạn, thuộc Cảnh sát PCCC huyện Thường Tín đã có mặt để cứu các nạn nhân mắc kẹt trong xe, phân luồng các phương tiện lưu thông tránh ùn tắc.

Hiện cơ quan chức năng đã dùng phương tiện chuyên dụng di chuyển chiếc xe gặp tai nạn vào lề đường, để các phương tiện lưu thông được thuận lợi.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.