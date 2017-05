Nợ chủ tiệm cầm đồ và không đủ khả năng trả, Loan đã bị một nhóm thanh niên bắt cóc. Từ lời kêu cứu của mẹ cô gái, cảnh sát đã giải cứu được nạn nhân.

Ngày 19/5, Công an quận Tân Phú, TP.HCM, cho biết đang triệu tập nhóm thanh niên để làm rõ hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, chiều 7 ngày trước, bà Quế (56 tuổi, ở quận 9) đến công an báo tin con gái bà là Loan (28 tuổi) bị một nhóm côn đồ bắt giữ, gọi điện đòi bà mang 300 triệu đồng đến chuộc.

Lo sợ cho tính mạng của con, bà Quế vội vã đi vay mượn để đáp ứng yêu cầu của bọn bắt cóc. Mặt khác, bà âm thầm đến công an trình báo. Bằng các biện pháp, cảnh sát xác định được nơi con gái bà đang bị nhốt tại căn nhà hoang trên đường Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh.

Hàng chục trinh sát đã đến hiện trường quật ngã 2 côn đồ đang canh gác, nhanh trí giải cứu cô gái.

Tại cơ quan điều tra, 2 nghi can khai tên Hoàng Văn Nhân (34 tuổi) và Hoàng Hồng Quân (27 tuổi) đều ở quận Bình Thạnh. Hai nghi can cho biết được phân công giữ Loan để đòi số tiền 300 triệu đồng người này nợ chủ tiệm cầm đồ. Từ lời khai của Quân và Nhân, cơ quan điều tra đã triệu tập thêm 7 nghi can khác để làm rõ.

Sau khi được giải cứu, cô gái thừa nhận đang mắc nợ chủ tiệm cầm đồ nhưng không phải số tiền như những kẻ bắt cóc nói. 300 triệu là số tiền lãi mẹ, đẻ lãi con mà chủ nợ gán cho cô.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Khánh Trung