Vụ cháy nhà xảy ra lúc 14h30 hôm nay, 13/5. Ngọn lửa xuất phát từ cửa hàng bánh cuốn Thạch Hồi số 101, Cát Cụt, Lê Chân, TP Hải Phòng, sau đó cháy lan sang cửa hàng lợn quay Duy Mạnh.

Lính cứu hỏa dùng xe thang chữa cháy.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong 2 ngôi nhà 3 tầng có 4 người, gồm một người già, một trẻ nhỏ và 2 thanh niên.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Do khu vực cháy xảy ra cháy nằm sâu phía trong nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Khi phát hiện ngọn lửa và nghe tiếng kêu cứu phía trong hai ngôi nhà trên, người dân đã xông vào cùng với người nhà đưa những người trong nhà ra ngoài.

Rất đông người dân tập trung quanh hiện trường vụ cháy.

Người trong ngôi nhà cháy được cứu thoát an toàn.

Đến 15h, lửa chưa được khống chế, khói vẫn đang bốc mù mịt song cả 4 người đều đã được đưa ra an toàn. Rất may không có ai bị thương nặng, theo đó 3 người bị bỏng nhẹ, bà Thạch (chủ hàng bánh cuốn Thạch Hồi) do bị tai biến không đi lại được, lại nằm trên tầng hai, nên có dấu hiệu bị ngạt khói.

Hai ngôi nhà đều là dạng nhà ống, bịt kín các hướng nên hiện lửa vẫn âm ỉ cháy phía sâu bên trong.

Theo một số nhân chứng sống gần hiện trường, thời điểm trên họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ phía nhà bà Thạch. Mọi người chạy sang thì thấy ngọn lửa đang bùng phát phía sâu trong khu bếp.

15h20, ngọn lửa được dập tắt. Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là do chập điện.