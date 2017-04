Nhiều khả năng, lần điều chỉnh giá nhiên liệu vào ngày mai (20/4), giá xăng có thể tăng tới 800 đồng/lít, gấp gần 10 lần so với lần điều chỉnh giảm 81 đồng/lít gần đây nhất.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Theo diễn biến của giá nhiên liệu quốc tế, nhiều khả năng đợt điều chỉnh vào ngày mai (20/4) tại Việt Nam, giá xăng dầu sẽ tăng. Đáng lưu ý, sau 3 lần liên tiếp điều chỉnh giảm, mức tăng sắp tới được dự đoán sẽ ở mức cao nhất từ đầu năm đến nay.

Nhận định trên bắt nguồn từ giá xăng trung bình tại thị trường Singapore trong 15 ngày vừa qua đang ở mức 66 USD/thùng, cao hơn 4 USD/thùng so với mức giá trung bình của 15 ngày trước đó. Từ đó có thể thấy, giá cơ sở mặt hàng xăng trung bình hiện ở mức 18.038 đồng/lít, cao hơn 800 đồng so với mức giá bán lẻ xăng hiện hành là 17.230 đồng/lít.

Do đó, nếu không có gì thay đổi về việc trích lập, chi quỹ bình ổn giá, giá xăng ngày mai có thể tăng mạnh, lên tới 800 đồng/lít. Giá dầu trung bình 15 ngày qua cũng có mức tăng khá, cho nên dự kiến giá dầu ngày mai có thể có sự điều chỉnh theo chiều hướng tăng.

Tính từ đầu năm tới nay, giá xăng dầu đã qua 7 kỳ điều chỉnh. Trong đó, giá xăng chỉ tăng 1 lần (ở mức 504 đồng/lít) trong đợt điều chỉnh ngày 18/2. Hiện tại, quỹ bình ổn xăng dầu hiện nay vẫn còn hơn 2.000 tỷ đồng.