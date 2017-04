Thị trường xăng dầu thế giới ít biến động nên theo các doanh nghiệp đầu mối, giá bán lẻ có thể được giữ nguyên.

Ngày 5/4 sẽ là ngày điều chỉnh giá xăng dầu của chu kỳ tiếp theo. Theo dữ liệu giá thành phẩm trên thị trường Singapore được Bộ Công Thương công bố, giá xăng RON 92 bình quân ở mức 61,2 USD một thùng, giảm hơn 1% so với chu kỳ trước (61,9 USD một thùng). Mặc dù giảm so với chu kỳ trước nhưng mức giảm không quá nhiều, mặt khác những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 giá xăng đang có xu hướng tăng nhẹ. Do vậy, theo các doanh nghiệp đầu mối, giá xăng ở kỳ điều chỉnh này có thể đứng yên vì giá trên thị trường thế giới không biến động nhiều.

Chia sẻ với VnExpress, lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở TP HCM cho biết, ở kỳ điều chỉnh này xăng hầu như không tăng nên có thể kỳ điều chỉnh ngày 5/4 giá được giữ nguyên mức cũ, còn nếu có điều chỉnh cũng chỉ điều chỉnh giảm trong phạm vi khoảng 100 đồng. Còn đối với dầu, có giảm nhẹ so với chu kỳ trước nên mức giá điều chỉnh giảm khoảng 100-200 đồng một lít

Tại kỳ điều chỉnh trước, Liên bộ Công Thương - Tài chính đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối điều chỉnh giảm giá bán xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ mỗi lít xăng RON 92 sẽ không cao hơn 17.314 đồng (giá cơ sở giảm 708 đồng). Xăng E5 là 17.099 đồng một lít, trong khi diesel là 13.838 đồng, dầu hỏa 12.177 đồng một lít. Giá tối đa với mặt hàng dầu madút là 10.850 đồng một kg. Như vậy, mức giảm giá đối với các mặt hàng dầu là 528-661 đồng một lít, kg.

Ngoài việc giảm giá bán lẻ, nhà điều hành cũng giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng tại kỳ điều hành này (300 đồng một lít, kg). Trong khi đó, hiện mức sử dụng quỹ bình ổn với xăng là 0 đồng một lít.

Theo Thi Hà/VnExpress