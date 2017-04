Lợi dụng bố mẹ đi vắng, Ngọc giả vờ đến lấy đồ sửa xe rồi bất ngờ khống chế bé gái 8 tuổi đưa vào phòng ngủ thực hiện hành vi đồi bại. Mặc cho các bạn cùng trang lứa của cháu bé đang chơi cùng và chứng kiến vụ việc.

Ngày 10-4, Trung tá Hà Hải Long, Phó trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “Hiếp dâm trẻ em” đối với đối tượng Trần Bảo Ngọc (45 tuổi), trú tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 2-4, do bố mẹ vắng nhà nên cháu Nguyễn Thị P. T. (8 tuổi), trú tại xã Phú Gia ở nhà trông nhà. Thời điểm này, một số bạn cùng trang lứa cùng đến nhà và chơi đùa với cháu T. ở bên ngoài sân.

Lúc này, Trần Bảo Ngọc – là hàng xóm - sang nhà em T. nói lấy đồ sửa xe mà bố cháu T. đã mượn trước đó. Trần Bảo Ngọc vào trong nhà xem ti vi một lúc thì bế cháu T. vào trong phòng ngủ của gia đình rồi khóa cửa lại và giở trò đồi bại.

Nghe cháu T. la hét, các bạn chơi cùng chạy vào đập cửa nhưng không được. Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính của mình, Ngọc còn đe dọa cháu T. nếu nói cho ai biết sẽ giết cả nhà. Thậm chí, sau đó, mặc cho nạn nhân hoảng loạn, Ngọc vẫn ung dung mở ti vi tại phòng khách gia đình cháu T. ngồi xem, cho đến khi chị Phan Thị Lanh, một người trong xóm đến đón cháu, Ngọc mới bình thản rời nhà hàng xóm để về nhà mình.

Tuy nhiên, sự việc ngay sau đó đã được cháu T. kể lại và gia đình lập tức làm đơn trình báo cơ quan công an. Biết hành vi của mình bị bại lộ, lợi dùng khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đưa cháu T. đến Bệnh viện đa khoa Hương Khê thăm khám, Ngọc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 7-4, ngay khi vừa xuất hiện, Ngọc đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, Trần Bảo Ngọc đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình và khai báo đã nhiều lần thực hiện hành vi “hiếp dâm” đối với cháu T.

Thiên Thảo