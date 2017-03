Sáng nay (31/3) giá vàng SJC tiếp tục nối tiếp chuỗi ngày giảm mạnh kể từ đầu tuần đến nay. Mỗi lượng vàng SJC giảm từ 50.000-110.000 đồng/lượng.

Chốt phiên Mỹ vào rạng sáng nay, giá vàng thế giới có phiên thứ 2 liên tiếp giảm giá, mất 6 USD/z so với chốt phiên trước đó, đứng giá ở mức 1.244 USD/oz. Giá vàng giao hợp đồng tháng Sáu chốt phiên giảm 8 USD, xuống mức 1.241 USD/ounce.

Vào lúc 8 giờ 10 sáng nay (giờ Hà Nội), mở cửa phiên giao dịch trên thị trường châu Á, vàng thế giới giảm xuống còn ở mức 1.241 USD/oz, giảm thêm 3 USD/oz so với chốt phiên Mỹ trước đó và giảm 7 USD so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Giá vàng SJC sáng nay giảm mạnh.

Cùng chiều với đó, sáng nay thị trường vàng trong nước cũng có mức điều chỉnh giảm mạnh phiên thứ 6 kể từ đầu tuần. Mỗi lượng vàng SJC mất 50.000 – 110.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Cụ thể, lúc 8 giờ 20, vàng SJC giao dịch mua- bán tại thị trường TP Hồ Chí Minh ở mức 36,35-36,55 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Cùng thời điểm, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội và Đà Nẵng giảm giá cùng mức mua-bán ở mức 36,35-36,57 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sáng nay điều chỉnh mức giảm cao hơn thị trường tự do. Cụ thể, Tập đoàn DOJI niêm yết giá chỉ điều chỉnh mỗi lượng vàng SJC mất 110.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua-bán so với chốt phiên hôm qua, mua-bán cùng thời điểm trên ở mức 36,38-36,48 triệu đồng/lượng.

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng SJC niêm yết giá mua-bán vàng SJC cùng thời điểm trên ở mức 36,4-36,47 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên hom qua.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC niêm yết giá mua-bán vàng SJC cùng thời điểm trên ở mức 36,4-36,46 triệu đồng/lượng, cùng giảm 110.000 đồng/lượng.

Theo các chuyên gia thế giới, giá vàng lấy được đà tăng trở lại do đồng USD tăng lên trên ngưỡng 100 điểm do dự báo của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về nền kinh tế Mỹ vẫn giữ được mức tăng trưởng, với mức lạm phát gần 2%, đúng thep dự báo. Do đó các nhà đầu tư đã bán vàng để nắm giữ USD. Nếu vàng giảm xuống vùng 1.237 USD thì sẽ có thể xuống vùng 1.231 USD/oz.

Theo một số doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trong nước, hiện nay giá vàng trong nước đang không theo đà thế giới. Giá chỉ điều chỉnh trong biên độ hẹp khiến cho nhiều nhà đầu tư không còn mặn mà với vàng. Lượng vàng giao dịch trên thị trường khá nhỏ giọt. Lượng khách mua vẫn chiếm ưu thế hơn trong tổng giao dịch toàn thị trường, tuy nhiên chỉ là giao dịch cá nhân tiêu dùng. Theo các chuyên gia, giá vàng đang giảm trước sự hồi phục của thị trường chứng khoán trong nước. Chiều hướng đi của giá vàng thời điểm này rất khó đoán nên đầu tư vào vàng lúc này cũng mang đến sự mạo hiểm.