Vàng đang chịu áp lực giảm giá từ khả năng FED tăng lãi suất trong tháng 3...

Diễn biến giá vàng SJC tại DOJI - Nguồn: DOJI.

Giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới ở xu hướng giảm nhẹ, cộng thêm giá USD tự do và ngân hàng đi xuống, khiến giá vàng miếng tụt về 36,8 triệu đồng/lượng.

Lúc hơn 9h sáng nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 36,72 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,8 triệu đồng (bán ra). So với cuối giờ giao dịch hôm qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 60.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,6 triệu đồng/lượng và 36,85 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Đã một tháng nay giá vàng lình xình quanh mốc 37 triệu đồng/lượng, khiến giao dịch rơi vào ảm đạm sau đợt sôi động sau Tết. Hiện tại chưa xuất hiện nhân tố tác động lớn nào để giá vàng có biến động rõ rệt hơn: nhu cầu mua-bán thấp, giá vàng thế giới biến động yếu, giá USD tự do nhìn chung ổn định.

Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng thời gian gần đây được các công ty kim hoàn lớn áp dụng ở mức thấp. Sáng nay, nhiều tiệm vàng tại Hà Nội đưa ra chênh lệch chỉ 80.000 đồng/lượng vàng.

Tuy nhiên, so với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước vẫn giữ một khoảng rộng. Giá vàng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 2,8-2,9 triệu đồng/lượng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.830 đồng (mua vào) và 22.850 đồng (bán ra). So với hôm thứ Sáu, giá USD tự do hiện giảm 10 đồng ở chiều mua và 20 đồng ở chiều bán.

Giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại cũng quay đầu giảm sau khi lên gần 22.900 đồng vào hôm thứ Sáu. Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 22.795 đồng (mua vào) và 22.865 đồng (bán ra), giảm 10 đồng so với thứ Sáu.

Eximbank báo giá ngoại tệ này ở các mức tương ứng lần lượt là 22.760 đồng và 22.860 đồng, giảm 20 đồng.

Trong phiên châu Á sáng nay, tỷ giá đồng USD giảm nhẹ. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với một rổ tiền tệ mạnh giảm còn 101,43 điểm, sau khi đạt 102 điểm vào hôm thứ Sáu trong phiên Mỹ.

Phát biểu hôm thứ Sáu, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhấn mạnh khả năng tăng lãi suất vào tháng 3, khiến đồng USD tăng giá mạnh. Hãng tin CNBC cho biết, theo số liệu của CME Group, giới đầu tư đang đặt cược khả năng FED tăng lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào giữa tháng này là gần 80%.

Lúc gần 10h, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 0,5 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York, còn 1.234,8 USD/oz. Phiên thứ Sáu, giá vàng tăng 0,3 USD/oz, chốt phiên Mỹ ở 1.235,3 USD/oz.

Là một tài sản không sinh lãi, vàng đang chịu áp lực giảm giá từ khả năng FED tăng lãi suất trong tháng 3. Tuy vậy, lực mua vàng phòng ngừa rủi ro đang là nhân tố hỗ trợ giá kim loại quý này. Nhiều nhà đầu tư hiện đang giữ quan điểm thận trọng do các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump còn chưa có gì thực sự rõ ràng.

Diệp Vũ