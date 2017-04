Giá vàng trong nước hôm nay (12/4) tăng vọt lên mức gần 37 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá vàng thế giới cũng bật lên mức cao nhất trong vòng 5 tháng qua.

Tính đến đầu giờ chiều nay, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm 120.000 đồng ở cả hai chiều, nâng giá mua và bán vàng miếng tại TP.HCM lên mức 36,52-36,74 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vẫn được duy trì ở mức 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng tăng mạnh kéo theo giá vàng nhẫn cũng tăng cao. Theo đó, vàng nhẫn 24k của thương hiệu Phú Quý đã tăng thêm 300.000 đồng/lượng, neo ở mức 34,60-34,95 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trên thị trường quốc tế hiện đang dao động quanh ngưỡng 1.276 USD/ounce, qui đổi theo tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 34,94 triệu đồng/lượng.

Đây là phiên tăng giá mạnh thứ hai liên tiếp của giá vàng thế giới, tính chung hai ngày qua giá vàng thế giới hiện tăng khoảng 26USD/ounce, tức tăng khoảng 710.000 đồng/lượng. Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới tăng nhờ lực mua vàng phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Syria và Triều Tiên.

Trong nước, giá USD tự do tiếp tục giảm khoảng 15 đồng mỗi đôla, hiện giá USD tự do phổ biến ở mức 22.665 - 22.685 VND/USD (giá mua - bán). Trong 1 tuần trở lại đây, giá USD tự do giảm 45 đồng và hiện đã mất mốc 22.700 VND/USD.

Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng nay đã tăng trở lại mốc 22.700 đồng. Tại Vietcombank, giá mua bán USD niêm yết ở mức 22.630-22.700 VND/USD, tăng 20 đồng so với sáng qua. Các ngân hàng thương mại khác cũng có giá bán tương tự.