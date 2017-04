Giá vàng hôm nay ngày 3/4/2017 sụt giảm mạnh ở ngay phiên giao dịch đầu tuần mới. Hiện tại, giá vàng trong nước dao động quanh ngưỡng 36,30 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 3/4/2017 sụt giảm mạnh ở ngay phiên giao dịch đầu tuần mới. Hiện tại, giá vàng trong nước dao động quanh ngưỡng 36,30 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Vào thời điểm 15h50 ngày 3/4, giá vàng trong nước diễn biến như sau:

Giá vàng SJC tại Hà Nội giao dịch ở mức mua vào là 36,30 triệu đồng/lượng (giảm 50.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua; giảm 30.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay) và bán ra ở ngưỡng 36,52 triệu đồng/lượng (giảm 50.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua; giảm 30.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay).

Tại thị trường TP.HCM, giá vàng mua vào ở mức 36,30 triệu đồng/lượng (giảm 50.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua; giảm 30.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay) và bán ra ở mức 36,50 triệu đồng/lượng (giảm 50.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua; giảm 30.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay).

Tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, ở thị trường Hà Nội, giá vàng giao dịch ở mức mua vào là 36,40 triệu đồng/lượng (giảm 40.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua và giảm 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay); bán ra ở mức 36,48 triệu đồng/lượng (giảm 40.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua và giảm 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay).

Ở thị trường TP.HCM, giá vàng giao dịch ở mức mua vào – bán ra lần lượt là 36,40 – 36,48 triệu đồng/lượng (giữ nguyên giá ở chiều mua vào so với cuối phiên giao dịch hôm qua, giảm 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay và giảm 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch hôm qua và chốt phiên giao dịch sáng nay).

Tương tự, giá vàng hôm nay ngày 3/4, tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch ở mức mua vào là 36,42 triệu đồng/lượng (giảm 30.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua; giảm 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay) và bán ra ở mức 36,48 triệu đồng/lượng (giảm 30.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua và giảm 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay).

Cùng thời điểm, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 36,43 triệu đồng/lượng (giảm 30.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua; giảm 30.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay) và bán ra ở mức 36,48 triệu đồng/lượng (giảm 30.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua và cũng giảm 30.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay).

Tại các ngân hàng thương mại, giá vàng hôm nay cụ thể như sau: Giá vàng tại Vietinbank Gold giao dịch ở mức mua vào là 36,32 triệu đồng/lượng; bán ra là 36,53 triệu đồng/lượng. Giá vàng hôm nay của SHB là 36,36 triệu đồng/lượng mua vào và 36,49 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay ở thị trường thế giới chốt phiên giao dịch 2/4 đang đứng ở mức 1248.30 USD/ounce.

Trong tuần qua vàng đã được hỗ trợ bởi những tin tức mới về kinh tế, chính trị tại Mỹ như chính sách hạn chế nhập cư hay thay đổi chính sách y tế đều vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía các nhà làm luật cũng như từ xã hội đã khiến đồng USD trượt giá và giá vàng được hưởng lợi.

Hiện thị trường đang hướng tới cuộc bầu cử tổng thống Pháp bắt đầu vào ngày 23/4 tới, cuôc bầu cử này được cho là có ảnh hưởng không nhỏ tới xu hướng giá vàng. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đang quan tâm tới hành trình Brexit của nước Anh.

Các nhà đầu tư và giới chuyên gia vẫn kỳ vọng giá vàng tuần này sẽ tiếp tục tăng. Khảo sát Wall Street và Main Street cho thấy thái độ lạc quan của cả giới chuyên gia và nhà đầu tư về tương lai tươi sáng của giá vàng.

Cụ thể, trong số 18 chuyên gia thị trường đã tham gia cuộc khảo sát với Wall Street có 9 người (chiếm 50%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần này. 4 người, tương đương 22%, cho biết giá vàng sẽ giảm, trong khi có 5 người, tương đương 28%, đoán giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, đã có 1.205 độc giả của Kitco tham gia cuộc khảo sát trực tuyến Mail Street. Trong đó có 723 người (chiếm 60%), cho rằng giá vàng sẽ tăng tuần này. Chỉ có 305 người (25%) chọn vàng giảm và 177 người (15%) cho ý kiến trung lập.

Phil Flynn – chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Price Futures Group cho rằng, đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục được điều chỉnh, và giá vàng tuần này sẽ tăng, mặc dù không nhiều.

Ngoài ra, Adrian Day – Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Adrian Day Asset Management cũng nhận định, vàng đã có một đợt tăng giá mạnh, và xu hướng phục hồi của đồng USD sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá của kim loại quý này. Về ngắn hạn, Adrian Day vẫn lạc quan về giá vàng.