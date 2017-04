Giá vàng hôm nay ngày 22/4/2017 vàng tăng nhẹ ở chốt phiên giao dịch cuối tuần. Giá vàng trong nước dao động quanh ngưỡng 36,65 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 22/4/2017 vàng tăng nhẹ ở chốt phiên giao dịch cuối tuần. Hiện tại, giá vàng trong nước dao động quanh ngưỡng 36,65 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Vào thời điểm 16h15 ngày 22/4, giá vàng trong nước diễn biến như sau:

Giá vàng SJC tại Hà Nội giao dịch ở mức mua vào là 36,65 triệu đồng/lượng (giữ nguyên giá so với cuối phiên giao dịch hôm qua) và bán ra ở ngưỡng 36,90 triệu đồng/lượng (tăng 30.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua).

Giá vàng hôm nay ngày 22/4/2017 vàng tăng nhẹ ở chốt phiên giao dịch cuối tuần. Ảnh minh họa

Tại thị trường TP.HCM, giá vàng mua vào ở mức 36,65 triệu đồng/lượng (giữ nguyên giá so với cuối phiên giao dịch hôm qua) và bán ra ở mức 36,88 triệu đồng/lượng (tăng 30.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua).

Tại Tập đoàn Doji, ở thị trường Hà Nội, giá vàng giao dịch ở mức mua vào là 36,73 triệu đồng/lượng (tăng 50.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua); bán ra ở mức 36,83 triệu đồng/lượng (tăng 30.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua).

Ở thị trường TP.HCM, giá vàng giao dịch ở mức mua vào – bán ra lần lượt là 36,73 – 36,83 triệu đồng/lượng (tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và cũng tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch hôm qua).

Tương tự, giá vàng hôm nay ngày 22/4 tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch ở mức mua vào là 36,72 triệu đồng/lượng (tăng 40.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua) và bán ra ở mức 36,80 triệu đồng/lượng (cũng tăng 20.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua).

Cùng thời điểm, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức mua vào là 36,70 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 36,76 triệu đồng/lượng (cùng giữ nguyên giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch hôm qua).

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới đứng ở mức 1284.90 USD/ounce. Ảnh minh họa

Tại các ngân hàng thương mại, giá vàng hôm nay cụ thể như sau: Giá vàng tại Vietinbank Gold giao dịch ở mức mua vào là 36,60 triệu đồng/lượng; bán ra là 36,80 triệu đồng/lượng. Giá vàng hôm nay của SHB là 36,68 triệu đồng/lượng mua vào và 36,83 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới đứng ở mức 1284.90 USD/ounce, tăng 2,20 %. Giá vàng hôm nay ở thị trường thế giới tăng cao so với các phiên giao dịch trước đó; ghi nhận mức cao nhất là 1289.00 USD/ounce và thấp nhất ở mức 1278.10 USD/ounce. Hiện tại, giá vàng thế giới tăng 2,86% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2,88% so với một năm trước đó.

Giá vàng hôm nay ở thị trường thế giới được hỗ trợ do căng thẳng khó lường giữa Mỹ - Triều Tiền, Mỹ và Nga. Ngoài ra cuộc bầu cử tại Anh và Pháp tới đây cũng ảnh hướng lớn tới giá vàng. Vào Chủ Nhật, các công dân Pháp sẽ đi bầu cử. Theo các cuộc thăm dò, tỷ lệ ủng hộ những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này đều đang rất sát sao; và nếu không có ứng viên nào đạt được trên 50%, sẽ có một cuộc bỏ phiếu cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 7/5 tới.

Nhìn lại giá vàng trong nước tuần qua, sắc đỏ bao trùm lên phần lớn ở các phiên giao dịch. Ảnh minh họa

Trả lời phỏng vấn Kitco News, Mike McGlone đưa ra dự báo giá vàng có thể sớm chạm mốc 1.400 USD/ounce. Mike McGlone không phải người duy nhất kỳ vọng vào kim loại quý. Trong các cuộc khảo sát do Kitco thực hiện, đa số người tham gia đều dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

Nhìn lại giá vàng trong nước tuần qua, sắc đỏ bao trùm lên phần lớn ở các phiên giao dịch. Đối với nhiều nhà đầu tư, việc giá vàng đã biến động lên mức đỉnh cao trào trong 2 tháng phần nào đã lấy lại sự lạc quan cho nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, những diễn biến chưa rõ ràng của thị trường thế giới tiếp tục thách thức và đòi hỏi nhà đầu tư phải tiếp tục tìm tòi, phân tích để có chiến lược tối ưu hóa lợi nhuận của mình.