Giá vàng hôm nay ngày 13/3/2017 tăng trở lại sau thời gian dài “tuột dốc”. Hiện tại, giá vàng trong nước dao động quanh ngưỡng 36,45 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 13/3/2017 tăng trở lại sau thời gian dài giảm mạnh, dự báo một tuần mới đầy khởi sắc. Hiện tại, giá vàng trong nước dao động quanh ngưỡng 36,45 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Vào thời điểm 15h15 ngày 13/3, giá vàng trong nước diễn biến như sau:

Giá vàng SJC tại Hà Nội giao dịch ở mức mua vào là 36,43 triệu đồng/lượng (tăng 30.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua; tăng 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay) và bán ra ở ngưỡng 36,70 triệu đồng/lượng (tăng 30.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua; tăng 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay).

Giá vàng hôm nay ngày 13/3/2017 tăng trở lại sau thời gian dài giảm mạnh. Ảnh minh họa

Tại thị trường TP. HCM, giá vàng mua vào ở mức 36,43 triệu đồng/lượng (tăng 30.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua; tăng 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay) và bán ra ở mức 36,68 triệu đồng/lượng (tăng 30.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua; tăng 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay).

Tại Công ty vàng bạc đá quý Doji, ở thị trường Hà Nội, giá vàng giao dịch ở mức mua vào là 36,53 triệu đồng/lượng (giảm 20.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua và giảm 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay); bán ra ở mức 36,63 triệu đồng/lượng (giữ nguyên giá so với cuối phiên giao dịch hôm qua và chốt phiên giao dịch sáng nay).

Ở thị trường TP.HCM, giá vàng giao dịch ở mức mua vào – bán ra lần lượt là 36,53 – 36,63 triệu đồng/lượng (tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào so với cuối phiên giao dịch hôm qua; giảm 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay và tăng 10.000 đồng/lượng chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch hôm qua; giảm 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay).

Tương tự, giá vàng hôm nay ngày 13/3, tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch ở mức mua vào là 36,57 triệu đồng/lượng (tăng 20.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua; tăng 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay) và bán ra ở mức 36,64 triệu đồng/lượng (tăng 30.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua và tăng 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay).

Cùng thời điểm, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 36,56 triệu đồng/lượng (tăng 10.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua; giữ nguyên giá so với chốt phiên giao dịch sáng nay) và bán ra ở mức 36,56 triệu đồng/lượng (giữ nguyên giá so với cuối phiên giao dịch hôm qua và chốt phiên giao dịch sáng nay).

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, giá vàng thế giới đã giảm còn 1.204 USD/ounce. Ảnh minh họa

Tại các ngân hàng thương mại, giá vàng hôm nay cụ thể như sau: Giá vàng tại Vietinbank Gold giao dịch ở mức mua vào là 36,45 triệu đồng/lượng; bán ra là 36,71 triệu đồng/lượng. Giá vàng hôm nay của SHB là 36,52 triệu đồng/lượng mua vào và 36,64 triệu đồng/lượng bán ra.

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, giá vàng thế giới đã giảm còn 1.204 USD/ounce, đây là mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua và là tín hiệu xấu đối với giá vàng. Những đồn đoán liên quan tới khả năng tăng lãi suất của Cục dự trữ liên bang (Fed) vào giữa tháng 3/2017 được cho là chất xúc tác lớn tác động tới nhu cầu của nhà đầu tư.

Mới đây Bộ lao động Mỹ đã công bố tỷ lệ việc làm tại Mỹ tăng mạnh trong ngành xây dựng, đây là mức tăng cao nhất kể từ 10 năm gần đây. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 4,7%. Trong khi đó, thu nhập theo giờ chỉ tăng 0,2% trong tháng hai, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu sẽ diễn ra các cuộc họp của ngân hàng trung ương trong với các quyết định chính sách của Mỹ, Nhật, Anh và Thụy Sĩ. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đang dõi theo cuộc họp giữa các ngân hàng trung ương và Bộ trưởng tài chính G20 ở Đức để có thêm những thông tin mới về sức khỏe nền kinh tế toàn cầu và chính sách tiền tệ trong tương lai.

Dự báo giá vàng tuần này, nhiều chuyên gia tin rằng giá vàng sẽ tăng trở lại. Ảnh minh họa

Dự báo giá vàng tuần này, nhiều chuyên gia tin rằng giá vàng sẽ tăng trở lại. Trong khảo sát của Wall Street, trong số 19 chuyên gia được hỏi ý kiến đã có tới 11 người nhận định giá vàng tuần này tăng, chỉ có 6 người nhận định giá vàng giảm và 2 ý kiến nhận định giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, 1.646 độc giả của Kitco đã đưa ra những dự báo khác. Cụ thể là 765 ý kiến nhận định giá vàng tiếp tục giảm, 644 ý kiến khác nhận định giá vàng tăng và 237 ý kiến còn lại nhận định vàng giữ giá.

Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước ghi nhận phiên tăng đầu tiên sau một chuỗi ngày giảm giá. Điều này cho thấy kim loại quý đang có sự biến thiên khó lường về xu hướng trước những điều chỉnh tăng giảm đan xen từ thị trường Quốc tế .

Tâm điểm trong tuần này, thị trường vàng trong nước và Quốc tế đều hướng sự chú ý đến kết quả quyết định chính sách tiền tệ của Fed. Bởi vậy, nhà đầu tư nên theo dõi sát, nắm bắt, phân tích thông tin để có quyết định đầu tư hiệu quả nhất.