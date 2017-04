Giá vàng hôm nay ngày 10/4/2017 tăng nhẹ so với cuối phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng trong nước dao động quanh ngưỡng 36,40 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 10/4/2017 tăng nhẹ so với cuối phiên giao dịch hôm qua. Hiện tại, giá vàng trong nước dao động quanh ngưỡng 36,40 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Vào thời điểm 15h ngày 10/4, giá vàng trong nước diễn biến như sau:

Giá vàng SJC tại Hà Nội giao dịch ở mức mua vào là 36,44 triệu đồng/lượng (giữ nguyên giá so với cuối phiên giao dịch hôm qua; giảm 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay) và bán ra ở ngưỡng 36,62 triệu đồng/lượng (giữ nguyên giá so với cuối phiên giao dịch hôm qua; giảm 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay).

Giá vàng hôm nay ngày 10/4/2017 tăng nhẹ so với cuối phiên giao dịch hôm qua. Ảnh minh họa

Tại thị trường TP.HCM, giá vàng mua vào ở mức 36,40 triệu đồng/lượng (giữ nguyên giá so với cuối phiên giao dịch hôm qua; giảm 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay) và bán ra ở mức 36,60 triệu đồng/lượng (giữ nguyên giá so với cuối phiên giao dịch hôm qua; giảm 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay).

Tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, ở thị trường Hà Nội, giá vàng giao dịch ở mức mua vào là 36,47 triệu đồng/lượng (giảm 10.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua và giảm 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay); bán ra ở mức 36,55 triệu đồng/lượng (giảm 10.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua và giảm 40.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay).

Ở thị trường TP.HCM, giá vàng giao dịch ở mức mua vào – bán ra lần lượt là 36,48 – 36,56 triệu đồng/lượng (tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào so với cuối phiên giao dịch hôm qua, giảm 30.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay và giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch hôm qua; giảm 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay).

Tương tự, giá vàng hôm nay ngày 10/4, tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch ở mức mua vào là 36,50 triệu đồng/lượng (tăng 30.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua; giữ nguyên giá so với chốt phiên giao dịch sáng nay) và bán ra ở mức 36,57 triệu đồng/lượng (tăng 20.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua và giảm 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch sáng nay).

Giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch cuối cùng của tuần ở mức 1.253,80-1.254,80 USD/ounce. Ảnh minh họa

Cùng thời điểm, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 36,50 triệu đồng/lượng (tăng 20.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua; giữ nguyên giá so với chốt phiên giao dịch sáng nay) và bán ra ở mức 36,56 triệu đồng/lượng (tăng 20.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua và giữ nguyên giá so với chốt phiên giao dịch sáng nay).

Tại các ngân hàng thương mại, giá vàng hôm nay cụ thể như sau: Giá vàng tại Vietinbank Gold giao dịch ở mức mua vào là 36,42 triệu đồng/lượng; bán ra là 36,63 triệu đồng/lượng. Giá vàng hôm nay của SHB là 36,47 triệu đồng/lượng mua vào và 36,57 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch cuối cùng của tuần ở mức 1.253,80-1.254,80 USD/ounce, tăng 2,2 USD/ounce (0,18%). Mức giá cao nhất ghi nhận được trong phiên lên tới 1.272,10 USD/ounce. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 11/2016 tới nay.

Tình hình địa chính trị luôn là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn tới thị trường vàng. Trong tuần qua, giá vàng đón nhận nhiều thông tin từ chính trường thế giới, đặc biệt là cuộc tấn công bất ngờ của Mỹ vào Syria và ngay sau đó là khủng bố ở Thụy Điển. Những bất ổn địa chính trị đã hỗ trợ cho giá kim loại quý tăng mạnh.

Các nhà đầu tư trong nước đều có chung tâm lý dè dặt và thận trọng. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, chỉ số đồng USD giảm sau báo cáo việc làm gây thất vọng của Mỹ cũng góp phần khiến giá vàng thế giới leo dốc. Kết quả khảo sát về diễn biến giá vàng tuần này của Kitco News cho thấy cả giới đầu tư và nhà phân tích đều dự đoán giá vàng sẽ tăng mạnh.

Theo kết quả khảo sát các chuyên gia trên Wall Street, giới phân tích có quan điểm khá rõ ràng khi có tới 76% cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này. Trong khi đó, 24% cho rằng giá giảm và không có ai giữ quan điểm trung lập. Đối với kết quả khảo sát trong giới đầu tư trên Main Street, có tới 69% cho rằng giá vàng sẽ đi lên, chỉ có 19% cho rằng giá sẽ giảm, và 12% dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.

Theo nhận định của Doji, các nhà đầu tư trong nước đều có chung tâm lý dè dặt và thận trọng.