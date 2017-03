Giá USD tự do giảm được cho là nguyên nhân khiến giá vàng trong nước khó tăng theo thế giới...

Diễn biến giá vàng SJC tại DOJI - Nguồn: DOJI.

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới trong xu thế tăng nhẹ, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng nay (20/3) giảm so với cuối tuần. Giá USD tự do giảm được cho là nguyên nhân khiến giá vàng trong nước khó tăng theo thế giới.

Lúc hơn 11h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,62 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,72 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối tuần, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng giảm 80.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty PNJ báo giá vàng miếng SJC ở mức 36,55 triệu đồng/lượng và 36,78 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Tuần trước, có lúc giá vàng SJC bán ra theo niêm yết của DOJI tăng vượt 36,8 triệu đồng/lượng, cao nhất trong 2 tuần, nhờ lực hỗ trợ từ thị trường vàng quốc tế. Tuy nhiên, do tỷ giá USD/VND giảm mấy ngày trở lại đây, giá vàng trong nước đang tỏ ra đuối so với giá thế giới.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.785 đồng (mua vào) và 22.805 đồng (bán ra). Cách đây hơn 1 tuần, giá USD tự do bán ra có lúc lên gần 22.900 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD niêm yết chững trên ngưỡng 22.800 đồng. Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 22.750 đồng (mua vào) và 22.820 đồng (bán ra). Eximbank niêm yết giá ngoại tệ này ở các mức tương ứng lần lượt là 22.740 đồng và 22.840 đồng.

Giá USD trong nước đang giảm theo tỷ giá đồng USD trên thị trường quốc tế. Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có đợt tăng lãi suất thứ hai trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên, đồng USD đã mất giá sau cuộc họp này của FED, nguyên nhân là do FED phát tín hiệu sẽ không đẩy nhanh tiến độ tăng lãi suất trong những tháng sắp tới.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sáng nay giảm 0,1%, còn 100,17 điểm, rất gần với mức đáy của 5 tuần rưỡi thiết lập vào hôm thứ Sáu tuần trước. Giới đầu tư đang tỏ ra thận trọng với diễn biến tỷ giá đồng bạc xanh bởi trong tuần này sẽ có một loạt phát biểu của các quan chức FED.

Giá vàng giao ngay tại châu Á lúc hơn 11h trưa nay theo giờ Việt Nam đứng ở 1.234,8 USD/oz, tăng 5 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tuần trước tại New York. Giá vàng đã tăng liên tục kể từ sau khi FED tăng lãi suất vào tuần trước do tỷ giá đồng USD đi xuống.

Hiện giá vàng thế giới đang ở mức cao nhất trong 2 tuần. Tuần trước, giá kim loại quý này có tuần tăng đầu tiên trong 3 tuần.

“Tỷ giá đồng USD đang giảm ở khắp thị trường châu Á cũng như so với đồng USD. Điều này đẩy giá vàng tăng”, một nhà giao dịch kim loại quý ở Hồng Kông nói với hãng tin Reuters. “Thị trường đã kỳ vọng FED cứng rắn hơn trong vấn đề lãi suất, nhưng FED lại mềm mỏng… Bởi vậy nhiều người lại đang mua vàng”.

Nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao của Reuters cho rằng giá vàng sẽ vấp phải ngưỡng cản kỹ thuật ở 1.237 USD/oz, và nếu vượt qua mốc này, giá vàng có thể tăng lên 1.243 USD/oz.

Mức giá hiện tại của vàng thế giới tương đương khoảng 33,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ khoảng 2,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới rút ngắn mấy ngày gần đây từ mức trên 3 triệu đồng/lượng, chủ yếu do giá vàng trong nước tăng chậm so với giá quốc tế.

Diệp Vũ