Giá vàng cùng giá nhiều loại hàng hóa cơ bản khác đang đối mặt sức ép giảm mạnh...

Diễn biến giá vàng SJC tại DOJI - Nguồn: DOJI.

Giá vàng thế giới tiếp tục đà trượt dốc của những phiên gần đây, nhưng giá vàng miếng trong nước giảm không đáng kể. Giá USD tự do nhích nhẹ, trong khi giá USD ngân hàng giảm nhẹ.

Lúc gần 10h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,38 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,48 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ giao dịch hôm qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,3 triệu đồng/lượng và 36,52 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với đà giảm mạnh của giá vàng thế giới những ngày gần đây, giá vàng trong nước đang giảm cầm chừng, khiến chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới bị kéo giãn. Sáng nay, giá vàng SJC bán lẻ chênh cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 2,8 triệu đồng/lượng, từ mức chênh 2,6 triệu đồng/lượng vào sáng qua.

Hồi giữa tháng 4, khoảng cách giữa giá vàng trong nước với thế giới có lúc giảm còn 1,6 triệu đồng/lượng.

Một số nhà kinh doanh vàng lý giải vàng trong nước “giữ giá” so với với thế giới một phần do lực mua tăng lên khi giá vàng giảm. Tuần này, giá vàng miếng SJC đã giảm 400.000 đồng/lượng, khuyến khích một số nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào để nắm giữ lâu dài.

Theo biểu đồ giá vàng của Công ty DOJI, giá vàng miếng SJC đang thấp nhất trong 1 tháng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.745 đồng (mua vào) và 22.765 đồng (bán ra), tăng 5 đồng so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank hạ giá USD niêm yết 10 đồng so với sáng qua, còn 22.700 đồng (mua vào) và 22.770 đồng (bán ra). Eximbank báo giá ngoại tệ này ở các mức tương ứng lần lượt là 22.670 đồng và 22.770 đồng, giảm 20 đồng so với sáng qua.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên New York ngày thứ Năm ở mức 1.229 USD/oz, giảm 9,7 USD/oz so với đóng cửa phiên trước. Trong phiên châu Á sáng nay, lúc gần 10h theo giờ Việt Nam, giá vàng giảm 0,2 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, còn 1.228,8 USD/oz.

Đây là mức giá thấp nhất trong hơn một tháng qua của vàng thế giới. Trung tuần tháng 4, giá vàng có lúc tiến sát mốc 1.300 USD/oz, cao nhất 5 tháng.

Giá vàng cùng giá nhiều loại hàng hóa cơ bản khác đang đối mặt sức ép giảm mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 3/5 phát tín hiệu có thể tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 6. Ngoài ra, giá các mặt hàng như quặng sắt, đồng, dầu thô… còn sụt giảm do nỗi lo dư thừa nguồn cung và triển vọng kém lạc quan của kinh tế toàn cầu.

Giá quặng sắt giao sau tại Trung Quốc sáng 5/5 có lúc giảm 7%, sau khi giảm 8% vào phiên hôm qua. Giá đồng đang ở mức đáy của 4 tháng, sau khi có phiên giảm mạnh nhất 20 tháng vào hôm qua. Giá dầu rớt xuống mức thấp nhất 5 tháng.

Tỷ giá đồng Euro so với đồng USD sáng nay tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng, với 1,09735 USD đổi 1 Euro. Đồng tiền chung châu Âu đang được hỗ trợ bởi dự báo ứng cử viên Emmanuel Macron, một người theo đường phái trung dung, sẽ thắng trong vòng quyết định của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra vào ngày Chủ nhật tuần này.

Diệp Vũ