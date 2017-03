Giá vàng thế giới tăng mạnh nhất kể từ tháng 9/2016, trong khi tỷ giá đồng USD sụt xuống mức thấp nhất trong 3 tuần...

Diễn biến giá vàng SJC tại DOJI - Nguồn: DOJI.

Không nằm ngoài dự báo, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 15/3 đã tăng lãi suất cơ bản đồng USD, nhưng phát tín hiệu sẽ không đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất. Tín hiệu này của FED đã đưa giá vàng bật tăng mạnh trong khi tỷ giá đồng USD sụt giảm.

Kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày, FED nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên khoảng 0,75-1%. Động thái tăng lãi suất này và mức tăng như vậy đã được giới phân tích dự báo từ trước.

Điều quan trọng hơn mà các nhà quan sát và giới đầu tư chờ đợi ở cuộc họp lần này của FED là những tín hiệu về đường đi của lãi suất trong những tháng sắp tới. FED nói rằng những đợt tăng lãi suất tiếp theo sẽ diễn ra với tốc độ “từ từ”.

Quan trọng hơn, FED giữ nguyên khả năng tăng thêm lãi suất 2 lần trong năm nay và 3 lần trong năm 2018, thay vì dự định tăng lãi suất với số lần nhiều hơn như kỳ vọng trước đó của một số nhà phân tích.

Do tác động của đợt tăng lãi suất này đã được phản ánh trước đó vào các tài sản, nên diễn biến thị trường sau khi FED công bố kết quả họp chủ yếu chịu tác động bởi tín hiệu của FED rằng lãi suất sẽ không tăng nhanh trong thời gian tới.

Bởi vậy, tỷ giá đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt sụt giảm, trong khi giá vàng tăng vọt.

Trong phiên sáng nay tại thị trường châu Á, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ tiền tệ mạnh sụt xuống mức 100,51 điểm, thấp nhất trong 3 tuần. Tuần trước, có lúc chỉ số này vượt 102 điểm.

Trái lại, giá vàng có phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/3 tại New York, giá vàng giao ngay tăng 21,1 USD/oz, tương đương tăng gần 1,8%, chốt ở 1.220,7 USD/oz.

Lúc gần 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng thêm 4,5 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, đạt 1.225,2 USD/oz.

Đây là lần tăng lãi suất thứ hai của FED trong vòng 3 tháng trở lại đây, xuất phát từ cơ sở là tốc độ tăng trưởng đều đặn của nền kinh tế Mỹ, thị trường việc làm tiếp tục tăng trưởng tốt, và kỳ vọng lạm phát đi lên.

FED nói rằng lạm phát ở Mỹ đang tiến gần mục tiêu 2% mà ngân hàng trung ương này đề ra, trong khi tỷ lệ thất nghiệp có thể giảm xuống mức 4,5% trong năm nay, từ mức 4,7% trong tháng 2, và duy trì ở ngưỡng này cho tới hết năm 2019. FED cũng dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,1% trong năm 2017, không thay đổi so với dự báo đưa ra vào tháng 12/2016.

Hưởng ứng phiên tăng mạnh của giá vàng thế giới, giá vàng miếng trong nước đầu giờ sáng nay tăng 150.000 đồng/lượng, lên mức cao nhất hơn 10 ngày.

Tập đoàn DOJI lúc hơn 9h báo giá vàng miếng SJC ở mức 36,68 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,78 triệu đồng/lượng (bán ra), cao hơn tương ứng 140.000 đồng/lượng và 150.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty PNJ báo giá vàng miếng SJC ở mức 36,65 triệu đồng/lượng và 36,87 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm mạnh. Vietcombank lúc đầu giờ sáng báo giá USD ở mức 22.730 đồng (mua vào) và 22.800 đồng (bán ra), giảm 55 đồng so với sáng qua.

Eximbank báo giá ngoại tệ này ở các mức tương ứng lần lượt là 22.720 đồng và 22.820 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD cũng sụt giảm. Lúc mới mở cửa, một số điểm giao dịch ngoại tệ tự do tại Hà Nội báo giá ngoại tệ này ở mức 22.800 đồng (mua vào) và 22.830 đồng (bán ra), giảm 25 đồng so với sáng qua.

Diệp Vũ