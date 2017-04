Sau khi đạt đỉnh 37,4 triệu đồng/lượng vào cuối tuần trước, giá vàng SJC hiện đã giảm 700.000 đồng/lượng...

Diễn biến giá vàng SJC tại DOJI - Nguồn: DOJI.

Giá vàng thế giới liên tiếp giảm trong phiên đêm qua và sáng nay (20/4), khiến giá vàng trong nước mất hơn 100.000 đồng/lượng. Giá USD tại nhiều ngân hàng chững, trong khi giá USD tự do giảm sau hai ngày tăng liên tiếp.

Lúc hơn 10h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,62 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,72 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ chiều qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 120.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá vàng nhẫn tròn trơn hiệu Rồng Thăng Long ở mức 34,86 triệu đồng/lượng và 35,31 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty PNJ niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 36,53 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,75 triệu đồng/lượng (bán ra).

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 1,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đang đuối sau khi lập đỉnh của 5 tháng cách đây ít hôm. Lực mua vàng phòng ngừa rủi ro chững lại và đồng USD vững giá khiến giá vàng chưa thể tái lập mốc 1.300 USD/oz.

Chốt phiên ngày 19/4 tại New York, giá vàng giao ngay giảm 8,9 USD/oz, còn 1.281,3 USD/oz. Trong phiên châu Á sáng nay, vào lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam, giá vàng giảm thêm 1,3 USD/oz, còn 1.280 USD/oz.

Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index, một thước đo sức mạnh đồng USD, chững trong phiên sáng nay, sau khi tăng 0,5% vào phiên đêm qua.

Đồng bạc xanh tăng giá sau khi một báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố ngày 19/4 cho biết nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tăng trưởng vững. Phó chủ tịch FED Stanley Fischer cũng đưa ra một bức tranh sáng sủa hơn về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, coi đây là một cơ sở để FED tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ với tốc độ từ tốn.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.730 đồng (mua vào) và 22.745 đồng (bán ra), giảm tương ứng 5 đồng và 10 đồng so với sáng qua. Hai ngày trước, giá USD tự do tăng 55 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, USD niêm yết đứng giá hoặc giảm nhẹ. Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 22.700 đồng (mua vào) và 22.770 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua. Eximbank cũng giữ nguyên niêm yết giá USD ở mức tương ứng lần lượt là 22.670 đồng và 22.770 đồng, giảm 10 đồng so với sáng qua.

Diệp Vũ