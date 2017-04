Giá USD tự do giảm về sát mốc 22.700 đồng, giá USD ngân hàng cũng đi xuống...

Diễn biến giá vàng SJC tại DOJI - Nguồn: DOJI.

Do giá vàng thế giới biến động không đáng kể, giá vàng miếng trong nước sáng nay (5/4) chỉ “nhúc nhích” nhẹ quanh ngưỡng 36,5 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do giảm về sát mốc 22.700 đồng, giá USD ngân hàng cũng đi xuống.

Lúc hơn 10h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,43 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,51 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ chiều qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 20.000 đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng của DOJI cho thấy, từ đầu giờ sáng, giá vàng được doanh nghiệp này điều chỉnh nhiều lần, nhưng giá bán ra chỉ dao động trong khoảng hẹp từ 36,48-36,56 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,34 triệu đồng/lượng và 36,56 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Giá vàng trong nước đang kéo dài xu hướng lình xình và thiên về giảm bắt đầu khoảng 2 tháng trước. Thị trường vàng trong nước đang trong thời kỳ trầm lắng, một mặt do đã qua mùa cưới nên nhu cầu vàng nữ trang xuống thấp, một mặt do nhu cầu đầu tư vàng cũng ảm đạm vì giá vàng “thiếu sóng”.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.710 đồng (mua vào) và 22.730 đồng (bán ra). Mức giá này không giảm so với cuối giờ chiều qua, nhưng giảm 30 đồng so với sáng qua. Trong vòng 2 ngày trở lại đây, giá USD tự do đã giảm khoảng 50 đồng.

So với giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại, giá USD tự do sáng nay rẻ hơn ở chiều bán ra.

Vietcombank lúc hơn 10h báo giá USD ở mức 22.670 đồng (mua vào) và 22.740 đồng (bán ra), giảm 10 đồng so với cùng thời điểm sáng qua. Eximbank niêm yết giá ngoại tệ này ở các mức tương ứng lần lượt là 22.650 đồng và 22.750 đồng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h trưa nay theo giờ Việt Nam giảm 1,2 USD/oz so với đóng cửa đêm qua tại New York, còn 1.255,5 USD/oz. Đêm qua, giá vàng tăng 2,7 USD/oz, chốt phiên Mỹ ở 1.256,7 USD/oz.

Giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 34,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ trên 2,1 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá đồng USD thị trường quốc tế sáng nay không có biến động đáng kể, với chỉ số Dollar Index đứng ở mức 100,5 điểm.

Giá vàng và tỷ giá đồng USD cùng chững một mặt do chưa có nhân tố tác động đáng kể mới, mặt khác do giới đầu tư đang chờ cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 6-7/4.

Giá dầu thô Brent tại thị trường London sáng nay có lúc tăng gần 0,3%, đạt mức 54,32 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ tại New York tăng gần 0,4%, đạt 51,23 USD/thùng, sau khi có dữ liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu tại Mỹ tăng lên gần mức cao nhất trong 1 tháng do xảy ra gián đoạn sản xuất dầu ngoài dự kiến ở vùng biển Bắc.

Diệp Vũ