Giá vàng hôm nay ngày 13/5/2017 trên thị trường thế giới bất ngờ tăng cao. Hiện tại, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1.227,70 USD/ounce; ghi nhận mức giao dịch cao nhất ở ngưỡng 1.232,40 USD/ounce và mức thấp nhất là 1.225,80 USD/ounce.

Hiện giá vàng thế giới đang thấp hơn 4,58% so với cùng thời điểm tháng trước. Quy đổi tiền Việt, vàng thế giới có giá khoảng 34 triệu đồng/lượng, chưa tính (thuế, phí gia công,...), thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 2,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ở thị trường thế giới bất ngờ tăng cao do USD giảm, rời khỏi đỉnh 2 tháng so với đồng Yen Nhật và giảm so với Euro. Ngoài ra, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sa thải Giám đốc FBI – ông James Comey và cuộc bầu cử sắp tới ở Anh cũng hỗ trợ giá vàng thế giới.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia việc thị trường việc làm tại Mỹ tốt lên, dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất thắt chặt chi tiêu trong tháng tới vẫn là yếu tố gây áp lực mạnh lên giá vàng trong thời điểm này.

Chủ tịch Fed tại Kansas nói rằng tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấpcó nghĩa rằng việc điều chỉnh chính sách tiền tệ là vô cùng quan trọng.

Giữa tháng 6 tới, Fed sẽ có một cuộc họp về chính sách lãi suất. Hiện tại, thị trường đang phản ánh 88% kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất đồng USD trong cuộc họp tới. Các chuyên gia cho rằng nếu như Fed tăng lãi suất trong tháng 6 theo đúng như dự báo thì vàng có thể còn rơi xuống mức dưới 1.200 USD/ ounce.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/5, giá vàng trong nước bất ngờ tăng trở lại sau nhiều phiên giảm liên tiếp. Giá vàng trong nước dao động quanh ngưỡng 36,50 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng SJC tại Hà Nội giao dịch ở mức mua vào là 36,40 triệu đồng/lượng và bán ra ở ngưỡng 36,62 triệu đồng/lượng (cùng tăng 70.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước).

Tại Tập đoàn Doji, ở thị trường Hà Nội, giá vàng giao dịch ở mức mua vào là 36,48 triệu đồng/lượng (tăng 80.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch trước); bán ra ở mức 36,56 triệu đồng/lượng (tăng 80.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch trước).

Cùng thời điểm, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức mua vào là 36,49 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 36,55 triệu đồng/lượng (tăng 70.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 80.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước).

Có thể thấy, giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng lớn từ giá vàng thế giới. Hiện những đồn đoán về việc tăng lãi suất của FED vào tháng tới vẫn là thông tin chủ đạo quyết định xu hướng của quý kim vàng.