Chốt phiên giao dịch ngày 8.4, giá vàng thế giới bắt đầu hạ nhiệt trong khi giá vàng trong nước sau một phiên tăng mạnh cũng giảm đà tăng. Các chuyên gia dự đoán giá vàng hôm nay 9.4 sẽ gặp phải ngưỡng cản, chưa thể bứt phá.

Giá vàng hôm nay 9.4: Sẽ dần hạ nhiệt?

Chốt phiên giao dịch ngày 8.4 giá vàng thế giới giảm 11 USD so với phiên giao dịch của ngày hôm trước do nhà đầu tư đã ổn định lại tâm lý sau thông tin Mỹ tấn công Syria. Trong khi đó, giá vàng trong nước vẫn giữ nguyên mốc giao dịch so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước.

Cụ thể: giá vàng SJC 1kg của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36,400 – 36,600 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giao dịch so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Còn giá vàng miếng SJC của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại khu vực thị trường Hà Nội, được niêm yết ở mức 36,390 (mua vào) – 36, 580 triệu đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên mức giao dịch so với cuối ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng của Tập đoàn Doji lẻ tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức giá 36,460 – 36,560 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Giá vàng Rồng Thăng Long 999,9 (24k) của Bảo Tín Minh Châu cũng 80.000 đồng so với chốt phiên ngày hôm trước, niêm yết ở mức 34,240 – 34, 690 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao theo hợp đồng bán buôn trong phiên giao dịch đêm 8.4 (giờ Việt Nam) giảm 11 USD so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước, niêm yết ở mốc 1.255,03 USD/oz.

Sau khi giá vàng bật tăng mạnh trong ngày 7.4 do nhà đầu tư đón nhận thông tin Mỹ đã chính thức tấn công Syria thì đến phiên giao dịch ngày 8.4 giá vàng thế giới đã bắt đầu hạ nhiệt, giảm 11 USD. Dù vậy, những bất ổn về chính trị khi nhiều người dự đoán Mỹ sẽ chưa dựng lại sau khi tấn công Syria, trong khi sự cảnh báo của Nga về những “hậu quả tiêu cực” nếu Washington tấn công Syria vẫn còn nguyên giá trị. Với những thông tin bất ổn về chính trị, nhiều nhà đầu tư vẫn tiếp tục tìm đến kim loại quý như một tài sản “trú ẩn”.

Theo các chuyên gia và nhiều nhà đầu tư giàu kinh nghiệm khuyên thì thời điểm hiện tại người dân và nhà đầu tư vẫn có thể mua vào đầu tư và tích trữ, vì giá vàng đang neo ở mức khá tốt. Nhận định giá vàng hôm nay 9.4, nhiều chuyên gia cho biết cơ hồi tăng còn rất lớn nhưng sẽ tạm thời chưa thể bật tăng mạn do đã gặp phải ngưỡng cản.