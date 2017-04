Chốt phiên giao dịch ngày 5.4, giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ, kéo theo giá vàng trong nước cũng giảm theo. Các chuyên gia nhận định, giá vàng hôm nay 6.4 sẽ còng giằng co mạnh do nhà đầ tư vẫn thờ ơ với kim loại quý.

Giá vàng hôm nay 6.4: Vẫn giằng co mạnh?

Chốt phiên giao dịch ngày 5.4 giá vàng thế giới quay đầu giảm 12 USD so với phiên giao dịch của ngày hôm trước, trong khi giá vàng trong nước cũng quay đầu giảm 40.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước.

Cụ thể: giá vàng SJC 1kg của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36,340 – 36,540 triệu đồng/lượng, giảm 40.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Còn giá vàng miếng SJC của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại khu vực thị trường Hà Nội, được niêm yết ở mức 36,360 (mua vào) – 36, 540 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 30.000 đồng so với cuối ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng của Tập đoàn Doji lẻ tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức giá 36,450 – 36,530 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Giá vàng Rồng Thăng Long 999,9 (24k) của Bảo Tín Minh Châu lại giảm mạnh 150.000 đồng so với chốt phiên ngày hôm trước, niêm yết ở mức 34,08 – 34,530 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao theo hợp đồng bán buôn trong phiên giao dịch đêm 5.4 (giờ Việt Nam) quay đầu giảm 12 USD so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước, niêm yết ở mốc 1.245,31 USD/oz.

Trước đó, giá vàng thế giới tăng trở lại khi đồng USD suy yếu sau khi thị trường đón nhận hàng loạt thông tin kinh tế không mấy lạc quan từ Mỹ.

Cụ thể, theo báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ, chỉ tiêu xây dựng của nước này chỉ tăng 0,8% so với mức dự báo đưa ra trước đó là tăng 1,2%. Còn chỉ số sản xuất ISM cũng chỉ tăng ở mức 57,2, thấp hơn so với con số kỳ vọng 57,7 giá vàng thế giới đã được đẩy lên ngay sau những dữ liệu kinh tế được công bố.

Cùng với đó các nhà đầu tư vẫn tăng cường mua vàng trước những lo ngại về tình hình bất ổn chính trị tại châu Âu như cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp sẽ khởi động vào ngày 23.4.

Về phía chính trường Mỹ Ông Trump trong ngày 2.4 đã đề cập đến khả năng sử dụng thương mại như một công cụ để có được sự hợp tác của Trung Quốc trong vấn đề trừng phạt Triều Tiên rồi những dự định cắt giảm thuế khổng lồ của chính quyền Trump đang vấp phải sự phản đối. Việc cắt giảm thuế, kết hợp tăng chi phí quốc phòng và chi tiêu nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng được dự báo sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách.

Trước sức bật của giá vàng thế giới thị trường vàng trong nước bước đầu ghi nhận những tín hiệu khả quan hơn so với các phiên trước. Tuy nhiên, xét về tổng thể để thu hút lưu lượng nhà đầu tư tham gia mạnh mẽ hơn, thị trường vẫn đòi hỏi thêm những biến động bứt phá hơn từ giá vàng thế giới, từ đó là đòn bẩy đánh thức nhu cầu nhà đầu tư trong nước.

Theo các chuyên gia, giá vàng biến đổi linh hoạt khó lường nhưng vẫn luôn tạo cơ hội cho nhà đầu tư thường xuyên bám sát phân tích thị trường. Do đó, nhiều chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước hôm nay 6.4 có thể còn giằng co mạnh do lượng giao dịch vẫn èo uột.