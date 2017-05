Chốt phiên giao dịch ngày 3.5, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh tới 11 USD nên nhiều chuyên gia nhận định giá vàng trong nước hôm nay 4.5 có thể tiếp tục giảm mạnh do tác động của giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 4.5: Tiếp tục giảm theo giá vàng thế giới?

Chốt phiên giao dịch ngày 3.5 giá vàng thế giới tiếp tục giảm nhẹ, trong khi giá vàng trong nước sau những ngày nghỉ lễ dài đã giảm mạnh tới 160.000 đồng/lượng.

Cụ thể: giá vàng SJC 1kg của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36,520 – 36,720 triệu đồng/lượng, giảm 160.000 đồng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Còn giá vàng miếng SJC của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại khu vực thị trường Hà Nội, được niêm yết ở mức 36,540 (mua vào) – 36, 720 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 170.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng của Tập đoàn Doji lẻ tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức giá 36,570 – 36, 660 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), cũng giảm 170.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Giá vàng Rồng Thăng Long 999,9 (24k) của Bảo Tín Minh Châu còn giảm mạnh tới 500.000 đồng so với chốt phiên ngày hôm trước, niêm yết ở mức 34,520 – 34, 970 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao theo hợp đồng bán buôn trong phiên giao dịch đêm 3.5 (giờ Việt Nam) giảm 2 USD so với chốt phiên giao dịch ngày hôm trước, niêm yết ở mốc 1.253,47 USD/oz.

Những ngày đầu của tháng 5, kim loại quý ghi nhận mức sụt giảm mạnh. Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần qua khi quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận giúp tránh được nguy cơ chính phủ đóng cửa vì hết tiền. Các nghị sỹ hai đảng dân chủ và cộng hòa đã đạt được thỏa thuận ngân sách trị giá 1000 tỷ giúp chính phủ Mỹ hoạt động đến 30/9 thời điểm kết thúc tài khóa 2017. Sau thông tin trên chứng khoán Mỹ khởi sắc, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng.

Theo cuộc khảo sát mới nhất ứng viên Ông Emmanue Macron đang dẫn trước với tỷ lệ 60% – 40% cho vòng bầu cử thứ 2 cho chiếc ghế Tổng Thống Pháp. Sau những thông tin trên giá vàng đã có sự sụt giảm mạnh.

Hiện giới đầu tư đang tập trung sự chú ý của mình tới cuộc họp chính sách của Fed và thông tin về cuộc họp được công bố ngày 4/5 .

Trả lời trong một cuộc phỏng vấn, Chủ tịch chi nhánh FED tại San Francisco, John Williams cho biết Fed cần tiếp tục tăng lãi suất lên mức bình thường trong năm 2017 và 2018 và cũng bắt đầu bình thường hóa lượng tài sản nắm giữ vào cuối năm nay.

Trước đó FED đã tăng lãi suất lần thứ hai trong ba tháng hồi tháng 3.2017. Hầu hết các quan chức FED nghĩ rằng việc tăng lãi suất ba lần trong năm 2017 sẽ là là phù hợp.

Hiện nay không có nhiều yếu tố hỗ trợ cho vàng. Chỉ số USD hôm qua giao dịch khá ổn định. Đồng bạc xanh vẫn có lợi thế kỹ thuật trong ngắn hạn. Trong khi đó, giá dầu thô trên sàn Nymex sụt giảm.

Trong mấy ngày nghỉ lễ lượng giao dịch khá trầm lắng do người dân đi du lịch, nghỉ mát nhiều, nhu cầu mua, bán vàng và trang sức không lớn. Khách chủ yếu giao dịch theo nhu cầu tự nhiên.

Giá vàng trong nước sau những đợt biến động mạnh đã dần trở lại giá tốt. Theo các chuyên gia và nhiều nhà đầu tư giàu kinh nghiệm khuyên thì người dân có nhu cầu mua vàng tích lũy tự nhiên có thể mua, bán bình thường. Còn nhà đầu tư nên quan sát thị trường tìm ngưỡng an toàn để chốt mua, bán kiếm lời. Do đó, các chuyên gia và nhà đầu tư giàu kinh nghiệm nhận định giá vàng hôm nay, 4.5 có thể sẽ tiếp tục giảm mạnh do tác động của giá vàng thế giới.