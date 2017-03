Chốt phiên giao dịch ngày 29.3, giá vàng thế giới tiếp tục giữ vực ở mốc cao nhất trong vòng 1 tháng qua, trong khi giá vàng trong nước vẫn “án binh bất động”. Các chuyên gia nhận định, giá vàng hôm nay 30.3 cũng khó có thể bứt phát nếu nhà đầu tư tiếp tục giao dịch “mờ nhạt”.

Giá vàng hôm nay 30.3: Có thể vẫn án binh bất động?

Chốt phiên giao dịch ngày 29.3 giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ hơn 3USD, trong khi, trong khi giá vàng trong nước lại vẫn giữ nguyên mốc giao dịch của chốt phiên ngày hôm trước.

Cụ thể: giá vàng SJC 1kg của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36,440 – 36,640 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mốc giao dịch so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Còn giá vàng miếng SJC của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại khu vực thị trường Hà Nội, được niêm yết ở mức 36,430 (mua vào) – 36, 610 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 30.000 đồng so với cuối ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng của Tập đoàn Doji lẻ tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức giá 36,500 – 36,580 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 30.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng Rồng Thăng Long 999,9 (24k) của Bảo Tín Minh Châu lại giảm 90.000 đồng so với chốt phiên ngày hôm trước, niêm yết ở mức 34,140 – 34, 590 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao theo hợp đồng bán buôn trong phiên giao dịch đêm 29.3 (giờ Việt Nam) giảm hơn 3 USD so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước, niêm yết ở mốc 1.253,78 USD/oz.

Các nhà đầu tư xem xét liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ban hành cắt giảm thuế đã cam kết và chi phí cơ sở hạ tầng hay không. Trong khi đó, đồng Đô la giảm xuống mức thấp nhiều tháng so với các đồng tiền chính trong rổ tiền tệ đang ủng hộ giá vàng.

Trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ phải theo dõi sát sao những diễn biến chính trị ở Mỹ, vì các thị trường tập trung vào việc cắt giảm thuế hứa hẹn của Trump.

Việc nhà đầu tư nghi ngờ khả năng thực hiện cam kết giảm thuế và tăng chi tiêu công của ông Trump đã khiến đồng Đô la xuống đáy 4 tháng so với rổ tiền tệ lớn. Chứng khoán Mỹ và lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng lao dốc, nhưng đã kịp phục hồi nhẹ.

Trước đó, theo MarketWatch, các hợp đồng vàng tương lai tăng nhẹ trong ngày thứ 2 lên mức cao nhất trong 1 tháng khi nhu cầu về các tài sản có rủi ro cao giảm sút và đồng USD suy yếu trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa thất bại trong việc bãi bỏ và thay thế Đạo luật Obamacare.

Trên thị trường vật chất, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới – SPDR Gold Trust đã bán 1,8 tấn vàng dự trữ cuối tuần trước.

Đánh giá về giá vàng trong tháng 3 vừa qua, Tổng cục Thống kê cho biết, giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới. Chỉ số giá vàng tháng 3 giảm 0,28% so với tháng trước; tăng 1,98% so với tháng 12.2016 và tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chỉ số USD tháng 3 tăng 0,41% so với tháng trước; tăng 0,26% so với tháng 12.2016 và tăng 1,92% so với cùng kỳ năm 2016.

Thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến phiên giao dịch kém khởi sắc trong các phiên gần đây. Giá kim quý trong nước vẫn lình xình giao dịch quanh ngưỡng 36,60 triệu đồng/lượng. Trong phiên, xu hướng mua chỉ phát sinh từ phía cá nhân nhỏ lẻ, trong khi nhiều nhà đầu tư vẫn chần chừ, chưa mạnh dạn tham gia thị trường nên trong phiên giao dịch giá vàng hôm nay 30.3 được nhận định chưa thể bứt phá.